Захищає від хвороб серця та сприяє схуднення: що потрібно їсти для здоров'я організму
З приходом весни раціон людини значно урізноманітнився. При приготуванні страв усі почали частіше використовувати зелень, зокрема щавель. Як виявилось, він дуже корисний для організму, тому він має бути у раціоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Dietetycy.
Користь для кишківника
Здоровий кишківника - одна з основ гарного самопочуття. Тому варто включити у свій раціон якомога більше продуктів, які будуть підтримувати функції кишківника.
Клітковина забезпечує тривале відчуття ситості та запобігає таким недугам, як здуття живота чи закреп. 100 г щавлю містить 2,9 г клітковини.
Регулярне споживання клітковини може сприяти профілактиці серцево-судинних захворювань, а також покращує чутливість до інсуліну, запобігає стрибкам рівня глюкози в крові після їжі.
Щавель містить сполуки, що зв’язують кальцій, і речовини, які називаються дубильними. Це робить щавель корисним у боротьбі з діареєю.
Підтримка при гіпертонії
У 100 г щавлю міститься 333 мг калію. А піклування про потрібну кількість калію в раціоні є чудовою профілактикою серцево-судинних захворювань.
Також вітамін А і бета-каротин запобігають старінню. Вітамін А зменшує дегенерацію жовтої плями та катаракту.
У 100 г щавлю міститься 2,5 мкг бета-каротину.
Вплив на імунну систему
Щавель також містить і вітамін С. Правильний рівень вітаміну С відіграє ключову роль у формуванні імунітету.
До того ж щавель ще є джерелом антиоксидантів. Вони відповідають за нейтралізацію вільних радикалів. Антиоксиданти можуть допомогти запобігти багатьом хронічним захворюванням, включно з хворобами серця, раком і діабетом 2 типу.
Сприяє схудненню
Щавель сприяє регулярному випорожненню кишківника і схудненню через вміст клітковини. Його харчові волокна допомагають регулювати рівень холестерину і цукру в крові.
Також продукти, багаті клітковиною, дають відчуття ситості, що сприяє зниженню ваги та контролю ваги.
Кому не можна їсти щавель
Не можна їсти щавель при таких станах:
- при гастриті, виразці, а також людям з частою печією, оскільки в листі міститься багато кислоти.
- при подагрі і високому рівні сечової кислоти в крові від продукту краще відмовитися
- камені в нирках і інші хвороби нирок є суворим протипоказанням до вживання цієї зелені
- не можна давати щавель дітям до 5 років
Раніше ми повідомляли про 6 причин не купувати фасовану зелень у супермаркетах.
Також ми писали, як правильно зберігати руколу, щоб вона довго залишалася свіжою.