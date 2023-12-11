Не західні області. Куди найбільше мігрують українці всередині країни

За словами експерта, якщо на перших порах внутрішні мігранти більше концентрувались у західноукраїнських областях, то зараз основна маса перемістилась у області центральної України.

"Це пов'язано з тим, що західні області не мають навіть екологічних можливостей для розміщення цієї кількості людей. Очевидно, що саме в центральній Україні формуватиметься новий промисловий центр країни", - пояснює він.

Демограф наголошує, що мігрують не лише люди, а й бізнес.

"І бізнес сьогодні часто мігрує саме в центральні області України. Робоча сила більше сконцентрована у центральних регіонах. Плюс східні області не є безпечними. Є ще одна категорія - прикордонні області з Росією і Білоруссю, які ще довго не будуть абсолютно безпечними. Це ще один плюс для того, щоб розміщувати виробництва і на перспективу саме у центральних областях", - додає Позняк.

Також демограф відповів, чи будуть українці цієї зими переїжджати з міст у села, де можна потенційно легше перенести проблеми з енергетикою тощо.

"Думаю, що цей відтік припинився. Для міського мешканця село - це місце, де можна перебувати певний час, але постійно жити в селі, якщо людина ніколи не займалася сільським господарством, складно. Крім того, можливість дистанційної роботи є не у всіх. Це короткочасний тренд", - сказав він.