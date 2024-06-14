Захаращують простір: не зберігайте ці речі на кухні

Пошкоджений антипригарний посуд

Протягом багатьох років точаться суперечки про безпеку хімічних речовин, що використовуються в антипригарному кухонному посуді.

Хоча використання посуду з нержавіючої сталі та чавуну, є безпечним, користуватися пошкодженим антипригарним посудом, виготовленим із застосуванням тефлону, не рекомендують.

Однак, є й інша проблема - антипригарний посуд з пошкодженим покриттям просто не виконує свою функцію.

Горнятка та стакани зі сколами

Пошкоджені горнятка та склянки можуть становити небезпеку - тепло може розбити посуд на частини, які можуть травмувати ротову порожнину під час пиття.

Тож ліпше здати пошкоджені горнятка та скляний посуд на перероблювання, замінивши на нові речі.

Тріснуті або старі контейнери для продуктів

Шафа, заповнена контейнерами для зберігання продуктів, часто є одним з найбільших джерел хаосу на кухні. Ті, що мають тріщини, або зламані, рекомендують викинути - адже вони негерметичні.

А якщо контейнерів просто забагато, можна продати або віддати непотрібні чи використати як органайзер для косметики або інших речей.

Деформовані каструлі та пательні

Більшість каструль і пателень не служать вічно, і через деякий час можна помітити, що деякі з них деформувалися. Такий посуд не стоїть рівно на плиті, тому їжа готується нерівномірно.

Полагодити деформовані каструлі і пательні непросто, тому, якщо немає часу, бажання або навичок, легше придбати нове.

Стара кухонна білизна

Якщо ви дістаєте кухонну білизну, наприклад, тканинні серветки або скатертини, тільки в особливих випадках, легко забути оцінити її стан. До того ж кухонні рушники за якийсь час накопичують бруд, стають тоншими та пошарпаними.

Перед тим, як викидати рушники, серветки чи скатертини, подивіться, чи можна їх відреставрувати. Якщо вони дуже тьмяні та зношені, можливо, настав час їх викинути або використати на ганчірки.

Зіпсовані продукти

Це досить очевидний, проте ледь не найважливіший пункт - адже зіпсована їжа при вживанні може призвести до отруєнь.

Тож необхідно регулярно перевіряти термін придатності та оцінювати стан всі продуктів, особливо тих, які не використовувалися і зберігалися достатньо довго.

Непотрібні продукти

Іноді продукти купують для рецепта, за яким, однак так і не приготували страву. Хоча такі продукти можуть і не псуватися, краще, якщо вони ще придатні для вживання, віддати їх.

Несвіжі сушені трави та спеції

Для багатьох важко використати цілий пакетик сушених трав і спецій до закінчення терміну придатності, особливо, які спеції використовуються тільки в рідкісних рецептах.

Проте сушені трави та спеції згодом втрачають свої властивості - якщо вони вже не мають аромату, ваша їжа також не набуде їхнього смаку.

Подряпані або деформовані пластикові дошки

Деформовані дошки, швидше за все, будуть хитатися під час нарізання, що може призвести до травм - або, як мінімум, будуть незручними. А от подряпини на пластикових обробних дошках затримують бактерії, які не завжди видаляються миттям.

Дерев'яний посуд з тріщинами

Дерев'яний посуд чудово підходить для приготування різних видів страв, але як тільки він починає розколюватися і стиратися, настає час замінити його на новий.\

Адже ці тріщини та нечіткі волокна - схованка для бактерій, через те, що ретельно вимити таку ділянку надзвичайно складно.

Порожні банки

Зберігати скляні банки після споживання їхнього вмісту - екологічно, до того ж в банках можна зберігати спеції, джеми, або зробити з них мінімалістичну вазу.

Проте, швидше за все, вам не знадобляться всі банки, які займають всю нижню поличку шухляди. Можна відсортувати їх за розміром, залишивши потрібні, а решту віддати на перероблення.

Невикористані кухонні предмети

Навіть кухонні предмети у відмінному стані створюють безлад, якщо ними не користуватися. А якщо певне приладдя не використовується, постає питання, чи воно взагалі потрібне.

Щоб кухонне приладдя не займало простір, його радять переглядати, продаючи чи віддаючи нове і невикористане. Інструменти, які більше не працюють, наприклад, поламаний консервний ніж або овочечистка, можна викинути.