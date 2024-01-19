"Загублене шосе": 5 цікавих фактів про фільм Девіда Лінча, які змусять подивитися цей кіношедевр

25 січня в українському прокаті виходить відреставрований фільм 1997 року відомого в кіно і не тільки сюрреаліста Девіда Лінча - "Загублене шосе". Але окрім його слави та номінації на Оскар, до роботи над стрічкою були додані кращі з найкращих.

Напередодні прокату фільму РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше цікавих фактів про тих, хто стоїть за картиною та чому її варто подивитися.

Цікаві факти про "Загублене шосе"

У фільмі з нелінійним сюжетом події, вбивства та знищення камери вʼязниці зіграли Біллман ("День Незалежності"), Патриція Аркетт ("Юність"), Роберт Ло ("Обличчя шрам"), Бальтазар Ґетті ("Володар мух"), Майкл Массі ("Сім"). Цей фільм - останній у карʼєрах Річарда Прайорі та Джека Ненса, який можна переглянути в усіх попередніх роботах режисера. Останній не дожив до виходу "Загубленого шосе"...

Джек Ненс і Бальтазар Ґетті у фільмі "Загублене шосе" (кадр з картини)

Є в картині й зіркові камео. також, Мерілін Менсон і його бас-гітарист Твіггі Рамірес зʼявляються в образах порноакторів. А роль тюремного охоронця втілив фронтмен гурту Black Flag Генрі Роллінз.

Мерілін Менсон у фільмі “Загублене шосе” (кадр з картини)

Композитором став володар премії Ґреммі Анджело Бадаламенті, з яким Лінч працював у своїх проектах. вибір оригінальної музики у фільмах звучати пісні гурту Rammstein і Девіда Бові.

Оператор фільму Пітер Демінґ. Він також працював із Лінчем над "Малголленд Драйвом" і його найвідомішим твором - культовим "Твін Піксом".

Пітер Демінґ (фото: instagram.com/peter_deming)

Художницею з костюмів виступила Патриція Норріс, яка також працювала над такими фільмами, як "Людина-слон" Лінча, "12 років роботи" Стіва Макквіна та "Обличчя зі шрамом" Брайяна де Пальмі з Аль Пачіно.