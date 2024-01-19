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"Шоссе в никуда": 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр

Пятница 19 января 2024 08:17
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"Шоссе в никуда": 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр Кадр из фильма "Шоссе в никуда"
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Елизавета Сушко

25 января в украинском прокате выходит отреставрированный фильм 1997 известного в кино и не только сюрреалиста Дэвида Линча - "Шоссе в никуда". Но кроме его славы и номинации на Оскар, к работе над фильмом были добавлены лучшие из лучших.

В преддверии проката фильма РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше интересных фактов о тех, кто стоит за картиной и почему ее стоит посмотреть.

Интересные факты о "Шоссе в никуда"

В фильме с нелинейным сюжетом происшествия, убийства и уничтожения камеры тюрьмы сыграли Биллман ("День Независимости"), Патриция Аркетт ("Юность"), Роберт Ло ("Лицо шрам"), Бальтазар Гетти ("Властелин мух"), Майкл Масси ("Семь"). Этот фильм - последний в карьерах Ричарда Прайори и Джека Нэнса, который можно просмотреть во всех предыдущих работах режиссера. Последний не дожил до выхода "Потерянного шоссе"...

&quot;Шоссе в никуда&quot;: 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр

Джек Нэнс и Бальтазар Гетти в фильме "Шоссе в никуда" (кадр из картины)

Есть в картине и звездные камео. также, Мэрилин Мэнсон и его бас-гитарист Твигги Рамирес появляются в образах порноактеров. А роль тюремного телохранителя воплотил фронтмен группы Black Flag Генри Роллинз.

&quot;Шоссе в никуда&quot;: 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр

Мэрилин Мэнсон в фильме "Шоссе в никуда​​​​​​​" (кадр из картины)

Композитором стал обладатель премии Грэмми Анджело Бадаламенти, с которым Линч работал в своих проектах. выбор оригинальной музыки в фильмах звучат песни группы Rammstein и Дэвида Бови.

Оператор фильма Питер Деминг. Он также работал с Линчем над "Малголленд Драйвом" и его известнейшим произведением - культовым "Твин Пиксом".

&quot;Шоссе в никуда&quot;: 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр

Питер Деминг (фото: instagram.com/peter_deming)

Художницей из костюмов выступила Патриция Норрис, которая также работала над такими фильмами, как "Человек-слон" Линча, "12 лет работы" Стива МакКвина и "Лицо со шрамом" Брайана де Пальми из Аль Пачино.

&quot;Шоссе в никуда&quot;: 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр

Кадр из фильма "Шоссе в никуда​​​​​​​​​​​​​​"

Раньше мы рассказывали о современных украинских фильмах, изображающих эпоху 90-х.

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