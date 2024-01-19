"Шоссе в никуда": 5 интересных фактов о фильме Дэвида Линча, которые заставят посмотреть этот киношедевр
25 января в украинском прокате выходит отреставрированный фильм 1997 известного в кино и не только сюрреалиста Дэвида Линча - "Шоссе в никуда". Но кроме его славы и номинации на Оскар, к работе над фильмом были добавлены лучшие из лучших.
В преддверии проката фильма РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше интересных фактов о тех, кто стоит за картиной и почему ее стоит посмотреть.
Интересные факты о "Шоссе в никуда"
В фильме с нелинейным сюжетом происшествия, убийства и уничтожения камеры тюрьмы сыграли Биллман ("День Независимости"), Патриция Аркетт ("Юность"), Роберт Ло ("Лицо шрам"), Бальтазар Гетти ("Властелин мух"), Майкл Масси ("Семь"). Этот фильм - последний в карьерах Ричарда Прайори и Джека Нэнса, который можно просмотреть во всех предыдущих работах режиссера. Последний не дожил до выхода "Потерянного шоссе"...
Джек Нэнс и Бальтазар Гетти в фильме "Шоссе в никуда" (кадр из картины)
Есть в картине и звездные камео. также, Мэрилин Мэнсон и его бас-гитарист Твигги Рамирес появляются в образах порноактеров. А роль тюремного телохранителя воплотил фронтмен группы Black Flag Генри Роллинз.
Мэрилин Мэнсон в фильме "Шоссе в никуда" (кадр из картины)
Композитором стал обладатель премии Грэмми Анджело Бадаламенти, с которым Линч работал в своих проектах. выбор оригинальной музыки в фильмах звучат песни группы Rammstein и Дэвида Бови.
Оператор фильма Питер Деминг. Он также работал с Линчем над "Малголленд Драйвом" и его известнейшим произведением - культовым "Твин Пиксом".
Питер Деминг (фото: instagram.com/peter_deming)
Художницей из костюмов выступила Патриция Норрис, которая также работала над такими фильмами, как "Человек-слон" Линча, "12 лет работы" Стива МакКвина и "Лицо со шрамом" Брайана де Пальми из Аль Пачино.
Кадр из фильма "Шоссе в никуда"
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