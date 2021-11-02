Как загрузить COVID-сертификат в Дию, если у вас только бумажный паспорт: инструкция

После перехода многих регионов в "красную зону" , в том числе и Киева , многие украинцы побежали вакцинироваться, но получить по месту вакцинации бумажный COVID-сертификат после первой прививки невозможно. Сделать это можно при помощи приложения Дия, но и тут возникают трудности.

Как получить свидетельство о вакцинации в приложении Дия, если у вас нет цифровых документов - читайте ниже в материале Styler.

Установите и активируйте приложение

После того как приложение Дия установлено на вашем устройстве, вас попросят авторизоваться. Это сделать можно через Приват24, Monobank, если нет - выберите BankID. В открывшейся вкладке вам предложат ряд других банков. В нашем случае мы рассмотрим регистрацию через Приват24.

Дия попросит вас авторизоваться через приложение Приват24, куда вам придет подтверждение. После этого снова вернитесь в Дию и сгенерируйте пароль из четырех цифр для входа. Также можно подтвердить авторизацию по биометричным данным - отпечатку пальца или лицу.

Переходим к получению COVID-сертификата

Если вы сделали прививку от коронавируса, и вам нужно, чтобы это отображалось в приложении, нужно подгрузить в Дию COVID-сертификат. В пункте вакцинации вам его дадут только после второй дозы, а ограничения по "красной зоне" действуют в большинстве регионов уже сейчас.

Итак, заходим в Дие в "Послуги" и видим там вкладку COVID-сертификаты. Кнопка внизу "Отримати сертификат" будет пока серого цвета, то есть нажать на нее вы не сможете.

Если у вас нет ID-карты или загранпаспорта, а только обычный бумажный паспорт гражданина Украины, у вас могут возникнуть некоторые проблемы. Но получить электронный сертификат можно.

Для этого нужно:

Зайти на сайт Приват24 (не через приложение) и в выпадающем окне найти раздел "Бизнес", а в нем - "Электронная цифровая подпись для физлица".

Далее генерируем эту подпись: подтверждаем свои данные, придумываем пароль и загружаем файл. Важно: открывать файл не нужно!

После этого заходим на портал (не в приложении) Дии, переходим в "Личный кабинет", где нам предложат войти с помощью "личного ключа" - того самого файла, который мы загрузили в Приват24.

Загружаем ключ и вводим пароль - тот, который мы ввели при получении этого ключа в Приват24.

После авторизации находим на портале Дия вкладку COVID-сертификаты и делаем запрос (нужно будет подтверждение по почте).

Затем мы получим на портал сертификат о вакцинации и сможем его загрузить и, если нужно, распечатать. Выглядит он так:

А получить сертификат в самом приложении можно будет в течение суток, когда кнопка "Отримати сертифікат" станет активной, то есть черного цвета.

Нажмите на эту кнопку и пройдите по инструкции. После этого в приложении Дия будет отображаться наш сертификат. Выглядит он так: