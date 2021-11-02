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Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція

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Вівторок 02 листопада 2021 12:25
Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція Колаж РБК-Україна: як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас паперовий паспорт
Автор: Світлана Мащенко

Після переходу багатьох регіонів в "червону зону", в тому числі і Києва, багато українців побігли вакцинуватися, але отримати за місцем вакцинації паперовий COVID-сертифікат після першого щеплення неможливо. Зробити це можна за допомогою програми Дія, але і тут виникають труднощі.

Як отримати свідоцтво про вакцинацію в додатку Дія, якщо у вас немає цифрових документів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Встановіть і активуйте додаток

Після того як додаток Дія встановлено на вашому пристрої, вас попросять авторизуватися. Це зробити можна через Приват24, Monobank, якщо немає - Виберіть BankID. У вкладці вам запропонують ряд інших банків. У нашому випадку ми розглянемо реєстрацію через Приват24.

Дія попросить вас авторизуватися через додаток Приват24, куди вам прийде підтвердження. Після цього знову поверніться в Дію і згенеруйте пароль з чотирьох цифр для входу. Також можна підтвердити авторизацію за біометричними даними - відбитку пальця або обличчю.

Переходимо до отримання COVID-сертифіката

Якщо ви зробили щеплення від коронавірусу, і вам потрібно, щоб це відображалося в додатку, потрібно довантажити в дію COVID-сертифікат. В пункті вакцинації вам його дадуть тільки після другої дози, а обмеження по "червоній зоні" діють в більшості регіонів вже зараз.

Отже, заходимо в Дії у "Послуги" і бачимо там вкладку COVID-сертифікати. Кнопка внизу "Отримати сертифікат" буде поки сірого кольору, тобто натиснути на неї ви не зможете.

Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція

Якщо у вас немає ID-карти або закордонного паспорта, а тільки звичайний паперовий паспорт громадянина України, у вас можуть виникнути деякі проблеми. Але отримати електронний сертифікат можна.

Для цього потрібно:

Зайти на сайт Приват24 (не через додаток) і в випадаючому вікні знайти розділ "Бізнес", а в ньому - "Електронний цифровий підпис для фізособи".

Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція

Далі генеруємо цей підпис: підтверджуємо свої дані, придумуємо пароль і завантажуємо файл. Важливо: відкривати файл не потрібно!

Після цього заходимо на портал (не в додатку) Дії, переходимо в "Особистий кабінет", де нам запропонують увійти за допомогою "Особистого ключа" - того самого файлу, який ми завантажили в Приват24.

Завантажуємо ключ і вводимо пароль - той, який ми ввели при отриманні цього ключа в Приват24.

Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція

Після авторизації знаходимо на порталі Дія вкладку COVID-сертифікати і робимо запит (потрібно буде підтвердження поштою).

Потім ми отримаємо на портал сертифікат про вакцинацію і зможемо його завантажити і, якщо потрібно, роздрукувати. Виглядає він так:

Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція

А отримати сертифікат в самому додатку можна буде протягом доби, коли кнопка "Отримати сертифікат" стане активною, тобто чорного кольору.

Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція

Натисніть на цю кнопку і пройдіть по інструкції. Після цього в додатку Дія буде відображатися наш сертифікат. Виглядає він так:

Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція

Відзначимо, що в Києві, в трьох пунктах вакцинації запрацювали перші пункти команди підтримки "Дії". Там громадянам допомагатимуть самостійно генерувати COVID-сертифікати.

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сертифікат вакцинації
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