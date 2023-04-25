Загрожує проблемами зі здоров'ям? Чи можуть діти бути вегетаріанцями
Сьогодні у світі досить широких масштабів набув вегетаріанський стиль харчування, який виключає можливість споживання м'яса, риби, а часом і молочних продуктів та яєць. Часто батьки змалечку привчають дитину до відмови від м'яса, проте це може мати негативні наслідки.
Чи можна бути вегетаріанцями дітям і підліткам зокрема, розповіли на сайті МОЗ.
Чи корисна підліткам вегетаріанська дієта
Підлітковий вік - це піковий період росту та формування фізичної складової особистості, тому дуже важливо отримувати всі необхідні поживні речовини. Існує ризик розвитку дефіциту певних вітамінів і мінералів через виключення з раціону м'яса, риби тощо.
Якщо лактоововегетаріанська дієта майже не асоціюється з ризиком дефіциту поживних речовин, то суворе веганське харчування зумовлює потенційно недостатнє надходження поживних речовин.
Дефіцитними можуть стати:
- здорові жири
- Омега-3
- кальцій
- йод
- вітаміни В12 та D
Однак результати низки досліджень свідчать про те, що у вегетаріанців спостерігається нижчий ризик таких небезпечних захворювань як атеросклероз судин, ожиріння, діабет та рак.
Тобто підлітки цілком можуть бути вегетаріанцями, проте з дотриманням певних норм.
Вегетаріанська дієта виключає споживання будь-яких продуктів тваринного походження (фото: Freepik)
Як планувати вегетаріанську дієту для підлітка
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Калорійність
До 14-річного віку достатньо 2 400 ккал для хлопців і 2 300 ккал - для дівчат. Після 15 років юнаки потребують вже 2 700 ккал, тоді як для дівчат достатньо 2 400 ккал. Тому, вилучаючи з раціону продукти тваринного походження, варто враховувати ці потреби.
- Білок
Білок є критично важливою поживною речовиною для росту, імунітету, витривалості та відновлення після фізичних навантажень. Залежно від віку та статі потреба в білку у підлітків коливається від 0,8 г/кг маси тіла до 1,0 г/кг. Основними рослинними джерелами білка є бобові, горіхи, цільнозернові продукти та насіння.
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Омега-3
Необіхдна частка жирів у добовій калорійності харчування підлітків має становити близько 35%. Вегетаріанські дієти зазвичай постачають багато Омега-6 поліненасичених кислот, але вміщують зовсім мало Омега-3, за винятком випадків, коли дієта включає рибу, або значну кількість водоростей.
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Залізо
Потенційними наслідками дефіциту заліза є затримка росту, поведінкові проблеми, порушення когнітивних та рухових функцій, неоптимальна імунна функція.
Головною проблемою, пов'язаною з надходженням заліза у складі вегетаріанських дієт, є різниця між гемовим та негемовим залізом. Останнє засвоюється гірше ще й внаслідок одночасної присутності в рослинній їжі речовин, що порушують всотування заліза.
- Цинк
Цей мікроелемент присутній як в рослинній, так і у тваринній їжі. Відмінними рослинними джерелами цинку є цільнозернові та бобові продукти, насіння і горіхи. Злакові є головним джерелом цинку для підлітків, які дотримуються вегетаріанської моделі харчування без вживання молока.
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Кальцій
Оптимальне споживання кальцію для підлітків обох статей становить 1 200 мг для вікової групи 11-17 років. Споживання молочних продуктів послідовно демонструє позитивну асоціацію зі здоров'ям кісток завдяки високому вмісту магнію, калію та особливо кальцію. Недостатнє споживання цього мінералу зумовлює зменшення щільності кісток і збільшення ризику переломів.
- Вітамін D
Міститься в обмеженому переліку тваринної їжі, включаючи яєчні жовтки та жирну морську рибу (найбільший вміст - у печінці тріски). Деякі гриби, вирощені під ультрафіолетовим опроміненням, теж можуть містити вітамін D. Якщо вегетаріанська дієта підлітка не включає морської риби та яєць, то це може зумовлювати неоптимальний рівень вітаміну у холодні пори року.
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Вітамін В12
Нестача вітаміну В12 може провокувати появу психіатричних та неврологічних розладів, порушення концентрації, інших видів розумових розладів, психозу, порушення чутливості та моторних функцій. Вітамін міститься лише у тваринних харчових продуктах (м'ясі, субпродуктах, рибі, яйцях та молочних продуктах). Потреба в ньому складає 2 мкг/д для підлітків обох статей.
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Харчові волокна
Дотримання вегетаріанських моделей харчування забезпечує людину великою кількістю рослинних харчових волокон (клітковини). Для підлітків обох статей 25-30 грамів на добу є рекомендованим рівнем споживання рослинних харчових волокон. Така присутність у добовому наборі продуктів не справляє негативного впливу на засвоєння інших важливих поживних речовин.
Раніше ми розповідали, які продукти діти їдять найгірше всього.
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