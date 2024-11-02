Загострюється інтуїція. Астролог дала повний прогноз на 2 листопада

2 листопада, вже в суботу, Сатурн може суттєво зіпсувати важливі плани. Але цей день ще можна врятувати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала детальний прогноз на цю суботу й розповіла, які справи принесуть успіх.

Прогноз астропогоди на 2 листопада

Уникайте конфліктів і спалахів емоцій. Варто відмовитися від нових справ і важливих рішень. Але, зазначила астролог, цього дня можна продовжувати планувати, розробляти стратегії, тактики, накопичувати сили.

"У цей період загострюється інтуїція: за відчуттями можна легше, аніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка - ні. Проявіть щедрість: робіть подарунки, займайтесь благодійністю", - радить Соловйова.

"Можна розпочати цикл фізичних навантажень або засвоєння нових знань.

Можна давати гроші у борг. Ефективно цього дня подавати апеляцію, виносити судові рішення. Корисні дієта, очисні процедури, сауна, баня", - додала вона.

Гороскоп на 2 листопада (колаж: РБК-Україна)

Астролайфхаки на суботу

2 листопада - день Сатурна, планети мудрості, обмежень, обов’язків, часу, відповідальності, законів, подолання труднощів, порядку та карми. Цю планету астрологи називають "великим нещастям". І Сатурн любить тих, хто проходить крізь його випробовування.

"Зараз ця планета перебуває у ретроградному русі. Збалансувати дію Сатурна можна завдяки правдивості, працьовитості, турботі про інших. Приділіть час домашнім справам, самовдосконаленню, дотримуйтесь режиму, дбайливо, з повагою ставтесь до свого та чужого часу", - пояснила астролог.