Обостряется интуиция. Астролог дала полный прогноз на 2 ноября

2 ноября, уже в субботу, Сатурн может существенно испортить важные планы. Но этот день еще можно спасти.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева дала детальный прогноз на эту субботу и рассказала, какие дела принесут успех.

Прогноз астропогоды на 2 ноября

Избегайте конфликтов и вспышек эмоций. Следует отказаться от новых дел и важных решений. Но, отметила астролог, в этот день можно продолжать планировать, разрабатывать стратегии, тактики, накапливать силы.

"В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая еда полезная, а какая - нет. Проявите щедрость: делайте подарки, занимайтесь благотворительностью", - советует Соловьева.

"Можно приступить к циклу физических нагрузок или усвоению новых знаний.

Можно давать деньги взаймы. Эффективно в этот день подавать апелляцию, выносить судебные решения. Полезными будут диета, очистительные процедуры, сауна, баня", - добавила она.

Гороскоп на 2 ноября (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на субботу

2 ноября - день Сатурна, планеты мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы. Эту планету астрологи называют "большим несчастьем". И Сатурн любит тех, кто проходит через его испытания.

"Сейчас эта планета находится в ретроградном движении. Сбалансировать действие Сатурна можно благодаря правдивости, трудолюбию, заботе о других. Уделите время домашним делам, самосовершенствованию, соблюдайте режим, бережно, с уважением относитесь к своему и чужому времени", - пояснила астролог.