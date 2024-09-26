Заглушити звуки сирен: Дорофєєва випустила емоційний кліп "Колискова 2022", який доводить до сліз
Відома українська співачка Надя Дорофєєва презентувала нову пісню "Колискова 2022", а також повноформатний україномовний альбом Heartbeat.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал артистки.
"У кожну епоху мами співали дітям колискові. Сьогодні, в нашій країні, вони співають, щоб заглушити звуки сирен та гармат. "Колискова 2022" - це моя посвята найсильнішим і найсміливішим жінкам світу, всім українським матерям", - сказано у підписі до відео.
За сюжетом кліпу Дорофєєва рятує хлопчика від моторошної темряви, полум'я і невидимої істоти з довгими пазурами, яка намагається наздогнати їх.
"Це відео як моторошний сон матері, яка рятує свою дитину від пітьми. Він постійно повторюється - і здається, що з цього замкнутого кола не вирватися. Але це не сон - це наша реальність", - зазначила співачка.
Як відреагували у мережі
Багато шанувальників співачки вже встигли подивитися емоційне відео, яке викликає бурю емоцій і, звичайно ж, сльози:
- "Реву. Дякую тобі"
- "Це жесть. Всі мами плачуть"
- "Я плачу. Надя, це так сильно"
- "Не вистачає слів описати свій стан після перегляду"
- "Я плакала, коли вперше слухала цю пісню, і плачу, вірніше, впадаю у відчай зараз, коли дивлюся це відео. Материнська любов величезна, мати віддала б своє життя за дитину, і ти написала і заспівала про це краще за всіх".
У Instagram також вже встигли відреагувати на нову відеороботу Дорофєєвой.
Так, ведуча Маша Єфросиніна написала у Stories, що так всередині неї виглядає і звучить кожна ніч обстрілів.
Скриншот
Продюсер Ірина Горова також поділилася своїми емоціями після прослуховування та написала, що вважає цю роботу найсильнішою у кар'єрі Наді.
Страх. 946 днів по колу. Свідомо, підсвідомо, у житті, уві сні. Страх кожної жінки за свою дитину, за кожну дитину поряд, за дитину, про яку тільки мріє. Я слухала і дивилася "Колискову 2022" вже мабуть сотню разів та щоразу - наче струмом до глибини, до мурашок, до відчуття, що неможливо стримувати емоції...", - зазначила вона.
Раніше Дорофєєва несподівано висловилася про сварки з Кацуріним та написання пісень з ним.
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