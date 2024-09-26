Заглушити звуки сирен: Дорофєєва випустила емоційний кліп "Колискова 2022", який доводить до сліз

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на YouTube-канал артистки.

"У кожну епоху мами співали дітям колискові. Сьогодні, в нашій країні, вони співають, щоб заглушити звуки сирен та гармат. "Колискова 2022" - це моя посвята найсильнішим і найсміливішим жінкам світу, всім українським матерям", - сказано у підписі до відео.

За сюжетом кліпу Дорофєєва рятує хлопчика від моторошної темряви, полум'я і невидимої істоти з довгими пазурами, яка намагається наздогнати їх.

"Це відео як моторошний сон матері, яка рятує свою дитину від пітьми. Він постійно повторюється - і здається, що з цього замкнутого кола не вирватися. Але це не сон - це наша реальність", - зазначила співачка.

Як відреагували у мережі

Багато шанувальників співачки вже встигли подивитися емоційне відео, яке викликає бурю емоцій і, звичайно ж, сльози:

"Реву. Дякую тобі"

"Це жесть. Всі мами плачуть"

"Я плачу. Надя, це так сильно"

"Не вистачає слів описати свій стан після перегляду"

"Я плакала, коли вперше слухала цю пісню, і плачу, вірніше, впадаю у відчай зараз, коли дивлюся це відео. Материнська любов величезна, мати віддала б своє життя за дитину, і ти написала і заспівала про це краще за всіх".

У Instagram також вже встигли відреагувати на нову відеороботу Дорофєєвой.

Так, ведуча Маша Єфросиніна написала у Stories, що так всередині неї виглядає і звучить кожна ніч обстрілів.

Скриншот

Продюсер Ірина Горова також поділилася своїми емоціями після прослуховування та написала, що вважає цю роботу найсильнішою у кар'єрі Наді.

Страх. 946 днів по колу. Свідомо, підсвідомо, у житті, уві сні. Страх кожної жінки за свою дитину, за кожну дитину поряд, за дитину, про яку тільки мріє. Я слухала і дивилася "Колискову 2022" вже мабуть сотню разів та щоразу - наче струмом до глибини, до мурашок, до відчуття, що неможливо стримувати емоції...", - зазначила вона.