ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочери

Новина українською →
Пятница 07 апреля 2023 16:15
Погиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочери Погиб Антон Дербилов (коллаж Styler)
Автор: Василина Копытко

6 апреля в боях в Луганской области погиб харьковский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов на псевдо "Патрик". Военный попал под минометный обстрел.

Об этом сообщили в 5-й Слобожанской бригаде Национальной гвардии Украины в Facebook.

Что известно о погибшем герое

43-летний Антон Дербилов проходил службу в 5-й Слобожанской бригаде НГУ с февраля 2022 года.

"6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб как Герой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким гвардейца", - говорится в сообщении бригады.

Антон Дербилов был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу".

Погиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериАнтон Дербилов ушел в армию в феврале 2022 года (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Антон Дербилов вместе с супругой Екатериной основали студию Sirko Toys. Они создали тысячи уникальных моделей оловянных солдатиков.

Среди их наследия миниатюрные казаки из армии Богдана Хмельницкого, а также забавные воины - морские свинки в костюме испанского алебардщика и солдатики для игрушечных армий - от эпохи античности до ХХ века.

Также скульптор создавал бюсты величайших гетманов и полководцев Украины и других стран.

Погиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериАнтон был уважаемым скульптором (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

У погибшего героя осталась жена Екатерина и три дочери.

Погиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочериПогиб известный харьковский художник и скульптор Антон Дербилов. Без отца осталось 3 дочери У художника осталась жена Екатерина и три дочери (фото: facebook.com/anton.derbilov.1)

Ранее мы писали о том, что на фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов.

Читайте также о том, что в больнице Днепра нашли нацгвардейца, которого считали мертвым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины загибель героя