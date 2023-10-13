"Загинув від рук зрадника": зірка українських серіалів повідомила про горе в родині

У родині зірки "Кріпосної" Анни Сагайдачної сталося горе. Захищаючи Україну від російських окупантів на фронті, загинув її рідний дядько.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram акторки.

Дядько Анни Сагайдачної загинув на війні

Знаменитість повідомила своїм прихильникам, що рідного брата її мами, Єфремова Ігоря Олександровича, не стало 4 жовтня.

23 числа йому мало б виповнитися 50 років.

Дядько Анни Сагайдачної загинув на війні (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

"Сьогодні 9 днів, як твоя душа полетіла в світи Героїв. Моєму сину 4 роки. Я зроблю все можливе, щоб він памʼятав тебе і пишався своїм двоюрідним дідусем", - звернулася акторка до покійного захисника.

Також вона додала, що її родич боявся йти на війну, але на полі бою був найсміливішим.

"Твій побратим розказав, що в штурмах ти йшов у першій двійці - ти нам цього не говорив… І ти повертався живим. Ти і твої побратими загинули від рук зрадника. Ти був доброю людиною і жив своє абсолютно просте життя. А ховали ми тебе всім містом, як справжнього Героя", - написала вона.