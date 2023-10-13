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"Погиб от рук предателя": звезда украинских сериалов сообщила о горе в семье

Пятница 13 октября 2023 15:10
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"Погиб от рук предателя": звезда украинских сериалов сообщила о горе в семье Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Иванна Пашкевич

В семье звезды "Крепостной" Анны Сагайдачной произошло горе. Защищая Украину от российских оккупантов на фронте, погиб ее родной дядя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.

Дядя Анны Сагайдачной погиб на войне

Знаменитость сообщила своим поклонникам, что родного брата ее мамы, Ефремова Игоря Александровича, не стало 4 октября.

23 числа ему должно было исполниться 50 лет.

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Дядя Анны Сагайдачной погиб на войне (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

"Сегодня 9 дней, как твоя душа улетела в миры Героев. Моему сыну 4 года. Я сделаю все возможное, чтобы он помнил тебя и гордился своим двоюродным дедушкой", - обратилась актриса к покойному защитнику.

Также она добавила, что ее родственник боялся идти на войну, но на поле боя был самым смелым.

"Твой побратим рассказал, что в штурмах ты шел в первой двойке - ты нам этого не говорил... И ты возвращался живым. Ты и твои собратья погибли от рук предателя. Ты был добрым человеком и жил свою совершенно простую жизнь. А хоронили мы тебя всем городом, как настоящего Героя", - написала она.

Недавно также ресторатор и воин ВСУ Даниэль Салем сообщил о смерти близкого человека.

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