Загинув Дмитро Коцюбайло - легендарний "Да Вінчі". Яким він назавжди запам'ятався українцям

Загинув Дмитро Коцюбайло на псевдо "Да Вінчі" - український воїн, перший доброволець, якому надано звання Герой України прижиттєво. З 18 років він захищав нашу землю від російських окупантів. Дмитро був нареченим волонтерки та депутатки Київради Аліни Михайлової.
Про загибель військовослужбовця повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, - Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", - сказав президент.
За попередньою інформацією, під час одного з боїв Дмитру в шию потрапив уламок російського снаряда. Поранення виявилося смертельним.
Дмитро народився 1 листопада 1995 року в Івано-Франківській області.
З юності йому подобалося займатися творчістю, він працював із гранітом, зі шкірою і навіть кував по металі. Проводив розкопки у місцях боїв Другої Світової війни. Багато часу присвячував спорту - легка атлетика, футбол, байдарки.
Дмитро приїхав на столичний Майдан, коли йому було 18 років. Позивний "Да Вінчі" закріпився за воїном, бо до Революції Гідності він навчався у художньому ліцеї.
Коли ж стало "гаряче", хлопець швидко склав іспити, а потім одразу знову вирушив до Києва та приєднався до лав "Правого сектору".
Дмитро Коцюбайло (фото: instagram.com/dmitrokotsiubailo)
З 2014 року захищав Україну на фронті. Він узяв зброю до рук, коли йому ледве виповнилося 18 років. Спочатку він був командиром взводу добровольців, потім - роти добровольців. У 2014 році отримав тяжке поранення у Пісках Донецької області, після одужання повернувся на фронт.
Спочатку 18-річного Дмитра призначили старшим відділення, і він керував діями 10 товаришів по службі, багато з яких були старшими за його віком. 2015-го йому довірили керівництво цілою ротою.
Його називали найталановитішим молодим військовим.
Коцюбайло брав участь у боях за Покровськ, Карлівку, Червоноармійськ, Піски, Савур-Могилу. Ледь залишився живим і не потрапив в оточення біля Степанівки.
У березні 2017 року був призначений командиром 1-ої окремої штормової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, яку пізніше переформатували на батальйон.
2022 року отримав звання молодшого лейтенанта. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну воював у складі 1 ОШБ ЗСУ.
Да Вінчі захищав Україну з 2014 року (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)
2017 року Дмитро отримав орден "Народний герой України".
У 2021-му Коцюбайла було нагороджено орденом "Золота Зірка" - за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Да Вінчі також став першим українським добровольцем, якому було надано звання "Герой України" за життя.
"Це нагорода кожного, хто у 2014 році взяв до рук зброю і кому весь цей час доводилося називати себе волонтерами та будь-ким", - так сказав Да Вінчі після отримання своєї нагороди.
Минулого року він увійшов до рейтингу "30 до 30: особи майбутнього" від Forbes.
Да Вінчі захищав Україну з 2014 року (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)
Да Вінчі вважав, що про себе дали знати його коріння - його прадід воював у складі УПА. Про це Дмитро дізнався від бабусі. У дитинстві він рив у дворі окопи та облаштовував таємні тайники. Ці навички потім йому знадобилися у військовій службі.
Да Вінчі (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)
Да Вінчі (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)
Да Вінчі з нареченою Аліною (фото: Facebook/Дмитро Коцюбайло)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Бахмутом загинула військовий медик Яна Рихлицька.