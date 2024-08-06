Загадуйте бажання. Астролог розповіла про "шабаш Колеса року", який вже настав

Мало хто знає про цікаву астрологічну подію Ламмас (Лугнасад ) - "шабаш Колеса року". Виявилося, він вже настав, але ще є час загадати бажання та прикликати щастя.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що таке "шабаш Колеса року" та чим він особливий.

Що таке Ламмас і коли він настає

"У багатьох країнах 1 серпня відзначається Ламмас чи Лугнасад - кельтське язичницьке свято початку осені. Його назва перекладається як "зборище Луга" або "весілля Луга" на честь давнього божества. Але, як і багато з шабашів "Колеса року", зараз він втратив свою справжню дату", - пояснила Соловйова.

"Від початку він був пов'язаний з існуванням найдавнішої календарної астрології, яка допомагала визначати періоди проходження Сонця️ через певні градуси певних знаків Зодіаку. Таким чином було обчислено головні дати, які так чи інакше обігруються абсолютно у всіх великих духовних традиціях світу", - додала вона.

Таких "універсальних" дат та градусів лише вісім. Усі символічні дії, що проводяться у цей час, відображають символізм вічного протистояння Світла та Темряви, Життя та Смерті.

Ламмас у 2024 році (колаж: РБК-Україна)

"Чотири дати - це перші градуси кардинальних знаків. Це дві точки Рівнодення і дві - Сонцестояння. Фізичний сенс Сонцестоянь - мінімум і максимум сонячної енергії, час повороту до Світла чи Темряві. У дні Рівнодення тривалість дня та ночі однакова. Це середина шляху, екватор, рівновага Сил, але також і дні, коли одна із Сил отримує перевагу", - розповіла астролог.

"Традиційно Сонцестояння - дні радості, веселощів та активних дій, тоді як дні Рівнодення призначені більше для духовних роздумів і самооцінки. У ці періоди проводяться такі обрядові свята, як Йоль (зимове Сонцестояння), Остара (весняне Рівнодення), Літа (літнє Сонцестояння) і Мабон (осіннє Рівнодення)", - також повідомила вона.

Чотири інші найважливіші точки будь-якого року значно менш відомі, зазначила Соловйова, аніж Рівнодення та Сонцестояння. І даремно, вважає астролог. Це мінімуми та максимуми прискорення, з якими наростає (або зменшується) сила Світла та Темряви, максимум їхнього потенціалу.

Коли треба загадувати бажання (ілюстрація: freepik.com)

Вони припадають на центральні, п'ятнадцяті градуси фіксованих знаків Зодіаку. І саме вони найбільше постраждали від неточностей календарів та дотримання традицій

"Серед них Самайн, Імболк, Белтейн і Лугнасад (або Ламмас). Останній з них, Лугнасад, має відзначатися в момент входження денного світила в 15-й градус Лева. На жаль, зараз в цього дня фіксована дата (1 серпня), завдяки чому зовсім втратився зв'язок з його початковим астрологічним змістом. Насправді, його реальні дати варіюються від 6-8 серпня залежно від конкретного року", - сказала Соловйова.

Коли буде Ламмас

У 2024 році Сонце заходить до 15-го градусу п'ятого знаку Зодіаку приблизно о 02:10, 6 серпня, а виходить звідти 7 серпня, орієнтовно о 03:10.

На честь Лугнасада вручну печуть хліб круглої форми, що символізує Сонце️, яке вважається символом цього стародавнього свята.

Не рекомендується цього дня брати участь у сварках, скаржитися на що-небудь, відмовлятися від своїх цілей та планів, піддаватися страхам, відступати перед перешкодами, скупитися.

Для залучення удачі можна:

записати на папері свої досягнення, те, за що можна подякувати Всесвіту

допомогти нужденним

переглянути свої стосунки з оточуючими, припинити чіплятися за минуле

завершити всі незавершені справи

влаштувати застілля для близьких і рідних (на святковому столі повинні бути присутні зернові, кукурудза, яблука, груші, пироги, горіхи, овочі)

висловити теплі почуття рідним, друзям, коханим

намітити свої плани на навчання, записатися на курси, словом - прагнути отримати нові знання

загадати бажання - містична сила свята сприятиме його здійсненню

зробити подарунок собі та близьким, бажано з дерева, бурштину чи цитрину

спланувати зачаття дитини, якщо раніше відкладали - цей період вважається як ніколи сприятливим

провести час на природі.