Загадывайте желание. Астролог рассказала о наступившем "шабаше Колеса года"

Мало кто знает об интересном астрологическом событии Ламмас (Лугнасад) - "шабаш Колеса года". Оказалось, он уже настал, но есть время загадать желание и призвать счастье.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что такое "шабаш Колеса года" и чем он особенный.

Что такое Ламмас и когда он наступает

"Во многих странах 1 августа отмечается Ламмас или Лугнасад - кельтский языческий праздник начала осени. Его название переводится как "сборище Луга" или "свадьба Луга" в честь древнего божества. Но, как и многие шабаши "Колеса года", сейчас он потерял свою настоящую дату", - объяснила Соловьева.

"Изначально он был связан с существованием древнейшей календарной астрологии, которая помогала определять периоды прохождения Солнца️ через определенные градусы определенных знаков Зодиака. Таким образом были вычислены главные даты, так или иначе обыгрываемые абсолютно во всех великих духовных традициях мира", - добавила. она.

Таких "универсальных" дат и градусов всего восемь. Все проводимые в это время символические действия отражают символизм вечного противостояния Света и Тьмы, Жизни и Смерти.

Ламмас в 2024 году (коллаж: РБК-Украина)

"Четыре даты - это первые градусы кардинальных знаков. Это две точки Равноденствия и две - Солнцестояния. Физический смысл Солнцестояния - минимум и максимум солнечной энергии, время поворота ко Свету или Тьме. В дни Равноденствия продолжительность дня и ночи одинаковая. Это середина пути, экватор, равновесие сил, но также и дни, когда одна из сил получает преимущество", - рассказала астролог.

"Традиционно Солнцестояние - дни радости, веселья и активных действий, тогда как дни Равноденствия предназначены больше для духовных размышлений и самооценки. В эти периоды проводятся такие обрядовые праздники, как Йоль (зимнее Солнцестояние), Остара (весеннее Равноденствие), Лета (летнее Солнцестояние) и Мабон (осеннее равноденствие)", - также сообщила она.

Четыре другие важнейшие точки любого года значительно менее известны, отметила Соловьева, чем Равноденствие и Солнцестояние. И зря, считает астролог. Это минимумы и максимумы ускорения, с которыми нарастает (или уменьшается) сила Света и Тьмы, максимум их потенциала.

Когда нужно загадывать желания (иллюстрация: freepik.com)

Они приходятся на центральные, пятнадцатые градусы фиксированных знаков Зодиака. И именно они больше всего пострадали от неточностей календарей и соблюдения традиций

"Среди них Самайн, Имболк, Белтейн и Лугнасад (или Ламмас). Последний из них, Лугнасад, должен отмечаться в момент вхождения дневного светила в 15-й градус Льва. К сожалению, сейчас в этот день фиксированная дата (1 августа), благодаря почему совсем потерялась связь с его первоначальным астрологическим содержанием. На самом деле его реальные даты варьируются от 6-8 августа в зависимости от конкретного года", - сказала Соловьева.

Когда будет Ламмас

В 2024 году Солнце заходит до 15-го градуса пятого знака Зодиака примерно в 02:10, 6 августа, а выходит оттуда 7 августа, ориентировочно в 03:10.

В честь Лугнасада вручную пекут хлеб круглой формы, символизирующий Солнце, которое считается символом этого древнего праздника.

Не рекомендуется в этот день участвовать в ссорах, жаловаться на что-либо, отказываться от своих целей и планов, подвергаться страхам, отступать перед препятствиями, жадничать.

Для привлечения удачи можно:

записать на бумаге свои достижения, то, за что можно поблагодарить Вселенную

помочь нуждающимся

пересмотреть свои отношения с окружающими, прекратить цепляться за прошлое

завершить все незавершенные дела

устроить застолье для близких и родных (на праздничном столе должны присутствовать зерновые, кукуруза, яблоки, груши, пироги, орехи, овощи)

выразить теплые чувства родным, друзьям, любимым

наметить свои планы на обучение, записаться на курсы, словом - стремиться получить новые знания

загадать желание - мистическая сила праздника будет способствовать его осуществлению

сделать подарок себе и близким, желательно из дерева, янтаря или лимона

спланировать зачатие ребенка, если раньше откладывали - этот период считается как никогда благоприятным

провести время на природе.