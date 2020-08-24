Загадочное поместье под Киевом оказалось известным имением (фото)

В Киевской области обнаружен заброшенный дом, который ранее являлся поместьем железнодорожного предпринимателя и барона Николая фон Мекка. Жилище находится в селе Макаров Киевской области. Оно было построено еще в XIX веке. Об этом написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

"Построил имение в XIX веке железнодорожный предприниматель и барон Николай фон Мекк, который был женат на племяннице знаменитого композитора Петра Чайковского. Сам Петр Ильич, как свидетельствует мемориальная доска, приезжал сюда дважды в гости", – написал автор поста.

Отметим, что для владельца дома жизнь закончилась трагично. Его расстреляли во время сталинских репрессий в 1929 году.

После Октябрьской революции 1917 года в здании размещались самые разнообразные организации, в частности, филиал Макаровской музыкальной школы, военный госпиталь с 1943 года и даже сельский совет. По состоянию на 2020 год здание оставалась заброшенным. В доме никто не жил.

В Киевской области обнаружили дом магната Николая фон Мекка (фото: facebook.com/groups/kiev.klab.group)

Читайте также, удивляющие красотой лучшие локации Черниговщины для увлекательного уикенда.