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Загадкова смерть школяра під Черніговом: поліція прийняла несподіване рішення

STYLERЖиття    02.11.2019 - 08:39
Загадкова смерть школяра під Черніговом: поліція прийняла несподіване рішення
Під Черніговом загинув школяр Денис Чаленко (скрін відео)

Керівництво Нацполіції відреагувало на ситуацію, яка вразила до глибини душі жителів регіону

Денис Чаленко при загадкових обставинах загинув у Чернігівській області. Йому було всього 14 років. Після його загибелі в Прилуках зібрався багаточисельний мітинг з вимогою терміново розслідувати смерть підлітка, адже люди впевнені, що хлопчика не переїхав потяг, а його вбили, а потім вже перенесли на залізничні колії.

Нацполіція відреагувала на мітинг і прийняла рішення відсторонити від виконання обов'язків керівника поліції Прилук і зайнятися цією справою самостійно, тобто передати в Главк Києва. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Максимально об'єктивне розслідування причин і обставин трагічної смерті хлопця - таке завдання я поставив кращим слідчим центрального апарату. Тому завтра всі матеріали кримінального провадження будуть передані в головне слідче управління, де їх вивченням займеться група досвідчених слідчих і оперативників", - зазначив Клименко.

Нагадаємо, хлопчик загинув в п'яти кілометрах від будинку в темний час доби. Ніхто не може зрозуміти, як він там опинився. Батьки після виявлення тіла сина, вирушили на його пошуки і знайшли безліч плям крові в сотні метрів від місця загибелі Дениса.

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