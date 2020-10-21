Загадкова смерть 14-річного Дениса в Прилуках: батьки не можуть поховати сина вже рік

Смерть Дениса Чаленка в Прилуках (колаж: РБК-Україна)

Резонансна загибель 14-річного Дениса Чаленка досі не розслідувана

Денис Чаленко трагічно загинув 29 жовтня у Прилуках Чернігівської області. 14-річного школяра виявили між рейками, і поліція поспішила списати все на "нещасний випадок". Минув уже рік, тіло хлопчика поховали 5 листопада минулого року, а в червні 2020-го ексгумували.

Тіло дитини, як і раніше у морзі. Адже за першою версією поліції хлопчика збив потяг, але батьки не згодні з цим і вимагають справедливого розслідування, йдеться в сюжеті ТСН.

Батьки закликають суспільство допомогти в з'ясуванні обставин смерті їхньої дитини. Денис лежав на рейках з множинними забоями та гематомами по всьому тілу. А машиніст поїзда стверджує, що нікого не збивав, тіло вже лежало там.

У місті впевнені, що Дениса до смерті забили підлітки, серед яких місцеві мажори. На те, що поїзд ні до чого, вказують і сліди крові поруч з залізницею. Крім того, рідні отримували анонімні дзвінки, в яких їм розповідали, що у вбивстві Дениса брало участь четверо хлопців.

При повторній експертизі над манекеном на коліях навіть запускали поїзд. Потяг "тіло" не зачепив. Минуло вже п'ять місяців з часу ексгумації, але висновки батьки так і не отримали.

Близькі Дениса звернулися до генпрокурора та президента. Останній погодився проконтролювати справу особисто, але справу Дениса Чаленка ніде не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Адвокат каже, що справу затягує "якась впливова сила".

Смерть Дениса Чаленка (відео: ТСН)

Нагадаємо, що на справедливому розслідуванні справи про смерть Дениса наполягали городяни. Вони добилися зміщення голів місцевої поліції, а справу було передано до Києва. До смерті хлопчика нібито причетні діти впливових осіб. Але розслідування застопорилося.

Через тиждень після загибелі тіло хлопчика поховали, але потім, у червні ексгумували, щоб передати на незалежну експертизу.