Загадкове місто-копія Парижу перетворилося на привида: чому люди не захотіли жити біля Ейфелевої вежі

У Китаї побудували місто, яке стало копією Парижу, разом з власною Ейфелевою вежею та Тріумфальною аркою. Однак жити у цьому місті люди не захотіли, і воно з часом перетворилося на привида.

Чому люди не захотіли жити в місті-копії Парижу та як воно стало привидом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Де знаходиться місто-копія Парижу

За 6000 миль від справжньої столиці Франції, у передмісті Ханчжоу побудували загадкове курортне містечко Тіандучен, яке стало копією Парижу. У містечку є гарна Ейфелева вежа, яка кидає тінь на околиці, а ще Тріумфальна арка, фонтан з Люксембурзького саду та Єлисейські поля.

Усі будинки виконані в неокласичному стилі, і кожен, хто хоч раз бував у справжньому Парижі, впізнає архітектуру. Єдина проблема цього міста - жителі Китаю не захотіли назвати його своїм домом та відмовилися туди переїжджати.

Копія Ейфелевою вежі стала другою за величною найвідомішою пам'яткою Франції після готелю Paris Las Vegas у Неваді. Зараз це - іржава копія, яка стоїть на висоті 350 футів та структура якої вже почала руйнуватися.

"Прогулюючись китайською версією знаменитого проспекту, у повітрі витає не любов. Це звук тиші", - так описують містечко туристи.

Копія Парижу у Китаї (фото: Вікіпедія)

І дійсно, попри неймовірні краєвиди та дивовижну архітектуру, велика частина міста залишається незаселеною. Де-не-де можна на околицях побачити людей, які вирішили все ж таки оселитися у двійнику Парижу. У місті навіть є три гілки метро.

Кого можна побачити у місті-привиді

Побачити місто-привид можуть туристи. Потяг від Шанхаю їде близько двох годин, ціна поїздки - приблизно 15 фунтів стерлінгів. Міжнародний аеропорт Ханчжоу Сяошань також знаходиться всього у 24 милях.

Будівництво копії Парижу почали ще у 2007 році, площа - близько 31 км. Тоді у Китаї спостерігався будівельний бум і масштабний проєкт міг залучити іноземних інвесторів і позитивно вплинути на ВВП у країні.

До 2013 року мешканці стало близько 2000 осіб, заселення йшло настільки повільно, що місто отримало приставку "привид". У наступні 5 років жителів трохи додалося і забудову навіть почали розширювати.

Але у 2023 році місто відвідали журналісти й з сумом зауважили, що це невдала копія Парижу за 1 млрд доларів, де люди жити не хочуть.

Копія Парижу у Китаї (фото: Вікіпедія)

Чому у місті-копії Парижу не хочуть жити

Одна з головних причин, чому у копії Парижу не хочуть жити - житло у місті дуже дороге, і дозволити його собі мало хто може.

Друга причина - місто оточене здебільшого сільськогосподарськими угіддями та дивними тупиковими дорогами, які змійкою проходять через сільську місцевість.

При цьому у місті розвинута побутова інфраструктура - є школа, лікарня, клуб, туристичні послуги. Молодята в Китаї часто обирають саме це місто для весільної подорожі, бо фото звідти мало чим відрізняється від Європи.

Варто зазначити, що цей проєкт, не єдиний у Китаї. Раніше було побудовано курортне містечко на околиці Пекіну, яке нагадує Джексон Хоул, штат Вайомінг. Там є Route 66 і копія відомого Cowboy Bar.