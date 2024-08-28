Від ворожих аборигенів до радіації: 5 найнебезпечніших островів світу (фото, відео)

Багатьом туристам "подорож на острови" вбачається романтичною пригодою та казковим відпочинком. Однак деякі з островів світу несуть у собі реальні небезпеки та потребують особливого ставлення.

РБК-Україна розповідає про низку найбільш небезпечних островів, куди мандрівникам їхати навряд чи варто.

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Північний Сентінельський острів, Індія

Північний Сентінельський острів - один з Андаманських островів площею 59,67 км квадратних у Бенгальській затоці (розташований на захід від південної частини Південного Андамана).

Місцерозташування Північного Сентінельського острова (карта: google.com/maps)

Він офіційно управляється Індією - як частина об'єднаної території Андаманських і Нікобарських островів (з 1947 року) і серед різних джерел згадується також як "острів ізоляції".

Північний Сентінельський острів (фото: commons.wikimedia.org)

Острів вважають небезпечним через ворожих місцевих мешканців - сентинельців, які є одним з останніх у світі неконтактних племен. Ці люди люто захищають свою територію, тому спроби наблизитись до острова можуть призвести до насильства.

Крім того, закони Індії забороняють подорожі на цей острів - щоб захистити плем'я.

Кеймада-Гранді, Бразилія

Кеймада-Гранді або "Зміїний" - острів в Атлантичному океані (за 35 км від берегів бразильського штату Сан-Паулу), розташований на висоті 200 метрів над рівнем моря.

Місцерозташування острова Кеймада-Гранді (карта: google.com/maps)

Його площа - всього близько 0,43 км квадратних, однак він відомий на весь світ як домівка однієї з найнебезпечніших змій світу - острівного ботропса, чий укус викликає швидке омертвіння тканин.

Острів Кеймада-Гранді (фото: commons.wikimedia.org)

З огляду на це Кеймада-Гранді було включено до переліку найнебезпечніших місць планети, а влада Бразилії заборонила відвідування острова - заради збереження людських життів, а також флори та фауни.

Крім того, у водах біля острова заборонено рибальство та дайвінг.

Острів Грюінард, Шотландія

Грюінард - невеликий шотландський острів овальної форми (близько 2 км завдовжки та 1 км завширшки), розташований в однойменній затоці.

Місцерозташування острова Грюінард (карта: google.com/maps)

Його ще називають островом сибірської виразки, адже там під час Другої світової війни британський уряд випробовував біологічну зброю (із застосуванням бактерій сибірської виразки).

Впродовж тривалого часу острів був повністю закритим для відвідувачів і вважався найнебезпечнішим місцем на планеті.

Острів Грюінард (фото: commons.wikimedia.org)

Близько 1986 року дослідники взялися очищати острів - розпорошили на ньому 280 тонн формальдегіду, розведеного морською водою, а також видалили найзабрудненіший верхній шар ґрунту.

Незабаром після цього на Грюінард запустили овець, для яких експеримент виявився успішним - вони залишилися живі й здорові. Проте дехто стверджує, що спори сибірської виразки залишилися в ґрунті острова й досі.

Острів Рамрі, М'янма (Бірма)

Острів Рамрі - розташований неподалік узбережжя штату Ракхайн. Його площа становить близько 1350 км квадратних, а від материка він відокремлений вузькою протокою, що нагадує канал (її середня ширина - близько 150 метрів).

Місцерозташування острова Рамрі (карта: google.com/maps)

Цей острів став відомим у часи Другої світової війни, коли сотні японських солдатів (яких тіснили англійці) загинули внаслідок атаки морських крокодилів у мангрових болотах.

Ця історія була навіть занесена до Книги рекордів Гіннеса - як наймасовіша одночасна атака тварин на людей. З того часу дехто називає цей острів "Крокодилячим".

Найвища точка острова Рамрі (фото: commons.wikimedia.org)

Острів і досі важко назвати "туристичною родзинкою", адже там живе величезна популяція небезпечних гребенястих крокодилів, відомих своїми розмірами й агресивністю. Вони є серйозною загрозою для будь-кого, хто наважується зайти на їхню територію.

Крім того, густі мангрові зарості та болота роблять навігацію островом напрочуд важкою.

Бікіні, Маршаллові острови

Бікіні - невеликий кораловий острів (атол) у Тихому океані, площею близько 6 км квадратних. Він розташований у ланцюжку Ралік Маршаллових островів (приблизно за 3400 км від узбережжя Австралії).

Місцерозташування атола Бікіні (карта: google.com/maps)

У період з 1946 до 1958 року США використовували острів як полігон для ядерних випробувань (167 місцевих мешканців евакуювали при цьому на сусідні острови).

У 1954 році на атолі підірвали 15-мегатонну водневу бомбу - найпотужнішу в історії американських ядерних випробувань. Тоді постраждав навіть екіпаж японської риболовецької шхуни, розміщеної неподалік (що викликало гучний міжнародний скандал). Цей та інші вибухи призвели до суттєвого радіоактивного забруднення значної території.

У 1968 році США визнали атол Бікіні придатним для життя, після чого почали повертати місцеве населення. Проте незабаром жителів знов евакуювали.

Узбережжя Бікіні (фото: commons.wikimedia.org)

У 1997 році фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) дійшли висновку, що перебування на атолі не становить небезпеки. Разом із тим вони відзначили підвищену радіоактивність продуктів харчування з атола й не рекомендували знову його заселяти.

У 2010 році Бікіні внесли до світової спадщини ЮНЕСКО.