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Загадки на логіку, які допоможуть розвинути кмітливість

Чи можна розвинути логічне мислення? (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Рішення загадок на логіку - захоплююче та розумово стимулююче заняття, яке люблять як дорослі, так і діти.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про те, чим корисні логічні завдання та як правильно розвинути логічне мислення.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: KnowledgeHut, Quora, Indeed, MentalUp.

Зміст

Чим корисні логічні завдання

Логічне мислення - здатність людини розмірковувати "дисципліновано", базувати важливі думки на доказах і фактах. Йдеться про використання логіки під час аналізу тієї чи іншої проблеми та пошуку її вирішення.

Різноманітні логічні завдання та задачі є корисними, адже:

  • розвивають критичне мислення й аналітичні навички
  • навчають досліджувати та краще розуміти інформацію
  • тренують мозок і збільшують його ефективність
  • "прокачують" креативність, спонукають до нестандартного мислення
  • вдосконалюють вміння розв'язувати проблеми, використовуючи різні стратегії та методи
  • дозволяють провести час із задоволенням і користю 

Логічні завдання - корисні та цікаві (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що розвивають завдання на логіку

Когнітивні (пізнавальні) навички дозволяють обробляти сенсорну інформацію, яку ми отримуємо впродовж життя. Вони синтезують у собі людську здатність аналізувати, оцінювати, зберігати інформацію, пригадувати досвід, порівнювати та визначати дії.

Логічні завдання стимулюють роботу нашого мозку й покращують:

  • критичне мислення - за допомогою аналізу, оцінки та розуміння умов завдання, а також пошуку якнайкращого його розв'язання
  • стратегічне мислення - за допомогою генерації різних стратегій і шляхів вирішення тієї чи іншої задачі
  • аналітичне мислення - адже велика кількість логічних завдань базуються на виявленні тих чи інших патернів (схем образів) або правил
  • логічну категоризацію - шляхом розподілення отриманої в завданні інформації за різними критеріями та визначення співвідношення між різними об'єктами або ідеями 
  • чіткість (точність) мислення - за допомогою знаходження правильних рішень щодо тих чи інших завдань

Що дає логічне мислення

Логічне мислення є важливою складовою когнітивних навичок і відіграє важливу роль у розвитку як дітей, так і дорослих. 

Воно покращує розуміння навколишнього світу, стимулює до отримання нових знань під час навчання або в межах роботи (кар'єри).

В цілому, логічне мислення відіграє значну роль у багатьох аспектах життя і допомагає:

  • критично аналізувати отриману інформацію
  • розв'язувати проблеми
  • ухвалювати раціональні - обґрунтовані фактами й логічними висновками - рішення (зменшувати кількість помилок і недорозумінь)
  • виразно формулювати власні думки, аргументувати позиції
  • краще розуміти інших людей і комунікувати з ними
  • бути успішним у навчанні або на роботі 

Логічне мислення корисне і в роботі, і в дозвіллі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чи можна розвинути логічне мислення

Логічне мислення можна і варто розвивати та вдосконалювати. Водночас варто розуміти, що це - поступовий процес, який вимагає часу, терпіння, різноманітних завдань (викликів) та систематичного підходу.

По суті, чим більше ви практикуватиметесь, тим краще аналізуватимете ту чи іншу ситуацію й розв'язуватимете складні завдання.

Допомогти із розвитком логічного мислення може:

  • розв'язання головоломок, завдань на логіку, кросвордів, судоку тощо
  • використання логічних застосунків та ігор на смартфонах, планшетах чи ПК
  • гра в настільні ігри (шахи, нарди, го, доміно тощо), стратегічні карткові ігри, складання пазлів 
  • читання й аналіз текстів (книг, статей, навіть новин)
  • спілкування з іншими людьми, участь у дискусіях чи дебатах
  • тренування пам'яті за допомогою спеціальних ігор, додатків, головоломок
  • розв'язання різноманітних математичних завдань 
  • вивчення основ формальної логіки (включаючи різні види логічних операцій, правил і висловлювань)

7 цікавих логічних загадок

Тепер пропонуємо вам подумати й відповісти на низку цікавих загадок, які змусять мозок працювати активніше.

1. Що "зав'язати" можна, а розв'язати не вдасться?

2. Не лід, а тане. Не човен, а спливає.

3. Що може водночас стояти й ходити, висіти та стояти, ходити і лежати?

4. Що належить вам, однак інші користуються цим частіше, ніж ви самі?

5. Що робити, якщо ви сіли до машини і плануєте кудись поїхати, проте ноги не дістають до педалей?

6. Що дається нам тричі в житті? Перші два рази - безкоштовно, а в втретє доведеться заплатити.

7. Коли небо - нижче від землі?

Ігри також можуть розвивати логіку (ілюстративне фото: pixabay.com)

Сподіваємось, ви впорались із завданням? Якщо з якихось причин знайти відповіді на ці запитання не вдалося, пропонуємо ознайомитись з відповідями.

1. Що "зав'язати" можна, а розв'язати не вдасться? - Розмову.

2. Не лід, а тане. Не човен, а спливає. - Зарплата.

3. Що може водночас стояти й ходити, висіти та стояти, ходити і лежати? - Годинник.

4. Що належить вам, однак інші користуються цим частіше, ніж ви самі? - Ваше ім'я.

5. Що робити, якщо ви сіли до машини і плануєте кудись поїхати, проте ноги не дістають до педалей? - Пересісти на сидіння водія.

6. Що дається нам тричі в житті? Перші два рази - безкоштовно, а в втретє доведеться заплатити. - Зуби.

7. Коли небо - нижче від землі? - Коли дивишся у воду.

Нагадаємо, раніше ми презентували карколомну ілюзію, де необхідно знайти приховане число за 17 секунд.

А ще спробуйте розв'язати оптичну ілюзію про тварин для найуважніших, або ж порахувати, скільки трикутників "ховаються" у квадраті.

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