Загадайте эти 18 загадок друзьям или детям: смогут ли они справиться?

Загадки это отличный способ потренировать свое мышление. Детей они учат думать нестандартно, а взрослых - видеть вещи под другим углом. Смогут ли ваши дети или друзья найти правильный ответ на эти остроумные и шутливые вопросы?

РБК-Украина (проект Styler) сделало список очень интересных загадок, для решения которых нужны незаурядное чувство юмора и любовь к парадоксам.

Загадки для детей

Загадка: Что последнее снимаешь перед сном?

Ответ: Свои ноги с пола!

Загадка: Я высока, когда молода, и низка, когда стара. Кто я?

Ответ: Свеча.

Загадка: Какое изобретение позволяет людям видеть через стену?

Ответ: Окно.

Загадка: Что полно дыр, но все равно удерживает воду?

Ответ: Губка.

Загадка: На какой вопрос вы никогда не сможете ответить "да"?

Ответ: "Вы уже спите?"

Загадка: Что имеет горло, но не говорит?

Ответ: Бутылка.

Загадка: У меня есть города, но домов нет. У меня есть горы, но нет деревьев. У меня есть воды, но рыбы нет. Что я?

Ответ: Карта.

Загадка: Что можно сломать, даже не касаясь?

Ответ: Обещание.

Загадка: Мужчина выходит на улицу под дождь, но ни один волос на его голове не мокнет. Как это возможно?

Ответ: Он лысый.

Иногда найти ответ на загадку не менее сложно, чем на сложную задачу (фото: Stockcake.com)

Загадки для взрослых

Загадка: Есть одноэтажный дом, в котором все желтое. Желтые стены, желтая дверь, желтая мебель. Какого цвета лестница?

Ответ: Ее нет, потому что это одноэтажный дом.

Загадка: Мужчина умирает от старости на свой 25-й день рождения. Как это возможно?

Ответ: Он родился 29 февраля.

Загадка: Что вы можете держать в своей левой руке, но не можете в правой?

Ответ: Свой правый локоть.

Загадка: Я легче перьев, но самый сильный человек не может держать меня больше шести минут. Что я?

Ответ: Дыхание.

Загадка: Если вы бежите в гонке и обгоняете того, кто на другом месте, какое место вы сейчас занимаете?

Ответ: Второе место.

Загадка: Что бы вы нашли в центре Торонто?

Ответ: Букву "o".

Загадка: Вы заходите в ужасный дом сами. Там нет электричества, водоснабжения или вентиляции. Внутри вы замечаете 3 двери с номерами. Открыв любые из них, вы умрете определенным образом. Дверь №1: вас съест голодный лев. Дверь №2: вас зарежут. Дверь №3: вас ждет электрический стул. Какую дверь вы выберете?

Ответ: Дверь №3, поскольку нет электричества.

Загадка: Все 5 сестер заняты. Энн читает книгу, Роза готовит, Кэти играет в шахматы, Мэри стирает белье. Что делает пятая сестра?

Ответ: Она играет в шахматы, конечно!

Загадка: Сколько месяцев имеют 28 дней?

Ответ: Все 12 месяцев имеют не менее 28 дней.