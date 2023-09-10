Задоволення не з дешевих. Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві: огляд цін

Скільки коштує оренда 1-кімнатних квартир

Вартість однокімнатної квартири на довготривалу оренду стартує від 3800 грн за місяць. Таке житло в основному не має нових ремонтів, але обладнане необхідною технікою. Переважно такі квартири пропонують у спальних районах. Ціни в основному сягають до 14 тис. грн у новобудовах.

А от в елітних ЖК, що розташовані поблизу центру міста, оренда 1-кімнатної квартири може коштувати понад 70 тис. грн на місяць. Також врахуйте, що окремо потрібно сплачувати за комунальні послуги.

Ціни на оренду квартир у Києві (скриншот)

Скільки коштує оренда 2-кімнатних квартир

Ціни на 2-кімнатні квартири стартують від 5 000 грн. Таке житло давно не мало ремонту, часто не обладнане побутовою технікою. Варіант квартир із покращеними умовами коштують від 9 тис. грн. На вартість також впливає відстань до метро.

А от в елітних ЖК у поблизу центру столиці пропонують оренду 2-кімнатної кватири за 184 тис. грн на місяць.

Ціни на оренду квартир у Києві (скриншот)

Скільки коштує оренда 3-кімнатних квартир

У спальних районах Києва 3-кімнатну квартиру можна винайняти, починаючи від 7,5 тис. грн за місяць. Такі пропозиції є зокрема на Троєщині та Лісному масиві. Середні ціни на таке житло коливаються у межах 15 тис. грн.

Якщо ж ви готові винаймати квартиру у центрі Києва із площею понад 150 кв. м та з прекрасними краєвидами на місто, тоді доведеться платити 375 тис. грн на місяць. При цьому також врахуйте, що майже усі квартири здаються в оренду через рієлторів, а це додаткові витрати.

Ціни на оренду квартир у Києві (скриншот)