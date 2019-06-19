Задница мира: легендарный хоккеист высказался о России

Знаменитый канадско-американский хоккеист Ти Джей Гальярди назвал российский город Нижнекамск, за команду из которого он выступал некоторое время, "задницей мира". Также спортсмен в подкасте Spittin' Chiclets признался, что чувствовал себя в России "зомби".

"Нижнекамск - город, о котором никто никогда не слышал. Он точно входит в тройку главных дыр КХЛ (Континентальной хоккейной лиги - ред.)... Я отправил жену домой и поехал туда на два месяца один. Я в такой заднице мира не был никогда! Все на русском. Тренер говорит по-русски, тренировки проходят на русском. Чувствуешь себя зомби" - сказал 31-летний Гальярди.

Ти Джей Гальярди (фото: twitter.com/khl_eng)

Кроме того, хоккеист пожаловался на ужасное медицинское обслуживание как в команде, так и в российском городе вцелом. Однажды местные медики занесли спортсмену инфекцию в бедро.

"Там была ужасная больница, как из 1940-х. Я помню, как иду к генеральному менеджеру, а он говорит мне, мол или проходи обследование здесь, или поезжай в Москву (расстояние от Нижнекамска до столицы РФ составляет около 1000 км - ред.) за свой счет. Ну я и уехал. Как потом мне сказали, через укол мне занесли в бедро сильную инфекцию. Так что я еще проходил курс антибиотиков", - отметил Гальярди.

Также американец высказался о владельце клуба, назвав его "типичным русским" - владелец завода, окруженный телохранителями, соривший деньгами. К слову, лишь высокая зарплата удержала Гальярди в Нижнекамске аж на два месяца.

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