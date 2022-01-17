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Задержан аферист, обчищавший пенсионеров на крупные суммы: как работала схема

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Ровно, Понедельник 17 января 2022 13:39
Задержан аферист, обчищавший пенсионеров на крупные суммы: как работала схема В Ровно мошенник обманул пенсионеров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровно задержали 27-летнего мошенника. Мужчина прикидывался сотрудником службы газа и проникал в квартиры пожилых людей.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как работала схема

27-летний мужчина специально выбирал квартиры пожилых людей. Он звонил в двери и просил проверить систему снабжения газа, прикидываясь сотрудником службы.

В квартире он выманивал из людей деньги на замену счетчиков, или просто открывал кошельки, пока пенсионеры шли искать квитанции.

Как задержали афериста

Последней от действий хитрого афериста пострадала 92-летняя женщина. У нее мужчина украл ценные монеты и пенсию за последний месяц. Деньги лежали на тумбочке, где их сразу заметил вор.

Злоумышленника задержали благодаря уличным камерам наблюдения, оперативники установили его машину. Задержанному уже объявили подозрение. Если его вину докажут - его отправят за решетку на 6 лет.

"Уже можно говорить о ряде эпизодов, где сумма похищенного составляет около полумиллиона гривен", – заявил руководитель Ровенского районного управления полиции Роман Штеба.

Напомним, что мошенник через фейковый обменник "кидал" киевлян на десятки тысяч долларов.

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