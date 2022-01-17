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Затриманий аферист, що обчищав пенсіонерів на великі суми: як працювала схема

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Рівне, Понеділок 17 січня 2022 13:39
Затриманий аферист, що обчищав пенсіонерів на великі суми: як працювала схема У Рівному шахрай обдурив пенсіонерів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Рівному затримали 27-річного шахрая. Чоловік прикидався співробітником служби газу і проникав в квартири літніх людей.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як працювала схема

27-річний чоловік спеціально вибирав квартири літніх людей. Він дзвонив у двері і просив перевірити систему постачання газу, прикидаючись співробітником служби.

У квартирі він виманював з людей гроші на заміну лічильників, або просто відкривав гаманці, поки пенсіонери йшли шукати квитанції.

Як затримали афериста

Останньою від дій хитрого афериста постраждала 92-річна жінка. У неї чоловік вкрав цінні монети й пенсію за останній місяць. Гроші лежали на тумбочці, де їх відразу помітив злодій.

Зловмисника затримали завдяки вуличним камерам спостереження, оперативники встановили його машину. Затриманому вже оголосили підозру. Якщо його провину доведуть - його відправлять за ґрати на 6 років.

"Вже можна говорити про низку епізодів, де сума викраденого становить близько півмільйона гривень", – заявив керівник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба.

Нагадаємо, що шахрай через фейковий обмінник "кидав" киян на десятки тисяч доларів.

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