Задайте себе эти 12 вопросов после полугода отношений: вы будете удивлены!

Вы состоите в отношениях уже больше шести месяцев и до сих пор не можете понять, насколько у вас все серьезно и что вы на самом деле знаете о вашем партнере. Психотерапевт рассказал, какой метод поможет вам быстро разобраться в ситуации.
Об этом консультант по вопросам брака и психотерапевт Джефф Гюнтер рассказал в своем блоге на TikTok.
Как объясняет эксперт, после шести месяцев отношений есть 12 ключевых тем, которые партнеры должны знать друг о друге. Именно эти факторы помогают поддержать тесную связь и построить счастливые и зрелые отношения.
Стоит отметить, что лекция Джеффа Гюнтера стала вирусной в сети и многие пары признались, что не могут дать ответы на все вопросы не только после полугода отношений, но даже и через два года.
1. Что заставляет плакать или смеяться вашего партнера?
2. Чем он (она) увлекается?
3. Как на его (ее) взросление повлияла семья и самые близкие родственники?
4. Что его (ее) злит?
5. Есть ли у него (у нее) религиозные убеждения и как они влияют на жизненный выбор?
6. Что он (она) может назвать решающим моментом в жизни?
7. Что для вашего партнера самое важное?
8. Что для вашего партнера означает успех?
9. Какую поддержку нужно оказать партнеру, если он грустит или в стрессе?
10. Какими достижениями он (она) больше всего гордится?
11. Что может дать вдохновение и зарядить энергией партнера?
12. Как ваш партнер восстанавливает свое эмоциональное состояние?
Как объяснил психотерапевт, не стоит пытаться отгадать или нафантазировать ответ, если вы не знаете точно.
Лучше всего – обсудить неясности со своим партнером и заполнить пробелы.
Но, если вы знаете ответ хотя бы на 9 вопросов из 12 – у вас нет серьезных проблем в отношениях.
@therapyjeff 12 things you should already know about your partner 6 months into a relationship. #therapy #relationshiptips #love #dating #relationshipadvice original sound - TherapyJeff
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