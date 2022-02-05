Задайте собі ці 12 питань після півроку стосунків: ви будете здивовані!

Ви перебуваєте у стосунках вже більш як шість місяців і досі не можете зрозуміти, наскільки у вас все серйозно і що ви насправді знаєте про вашого партнера. Психотерапевт розповів, який метод допоможе вам швидко розібратися в ситуації.
Про це консультант з питань шлюбу і психотерапевт Джефф Гюнтер розповів у своєму блозі на TikTok.
Як пояснює експерт, після шести місяців відносин є 12 ключових тем, які партнери повинні знати один про одного. Саме ці фактори допомагають підтримати тісний зв'язок і побудувати щасливі та зрілі відносини.
Варто відзначити, що лекція Джеффа Гюнтера стала вірусною в мережі й багато пар зізналися, що не можуть дати відповіді на всі питання не тільки після пів року стосунків, але навіть і через два роки.
1. Що змушує плакати або сміятися вашого партнера?
2. Чим він (вона) захоплюється?
3. Як на його (її) дорослішання вплинула сім'я і найближчі родичі?
4. Що його (її) злить?
5. Чи є у нього (у неї) релігійні переконання і як вони впливають на життєвий вибір?
6. Що він (вона) може назвати вирішальним моментом у житті?
7. Що для вашого партнера найважливіше?
8. Що для вашого партнера означає успіх?
9. Яку підтримку потрібно надати партнеру, коли він сумує або в стресі?
10. Якими досягненнями він (вона) найбільше пишається?
11. Що може дати натхнення і зарядити енергією партнера?
12. Як ваш партнер відновлює свій емоційний стан?
Як пояснив психотерапевт, не варто намагатися відгадати або нафантазувати відповідь, якщо ви не знаєте точно.
Найкраще - обговорити неясності зі своїм партнером і заповнити прогалини.
Але, якщо ви знаєте відповідь хоча б на 9 питань з 12 – у вас немає серйозних проблем у стосунках.
@therapyjeff 12 things you should already know about your partner 6 months into a relationship. #therapy #relationshiptips #love #dating #relationshipadvice original sound - TherapyJeff
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