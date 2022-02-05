Задайте себе эти 12 вопросов после полугода отношений: вы будете удивлены!

Вы состоите в отношениях уже больше шести месяцев и до сих пор не можете понять, насколько у вас все серьезно и что вы на самом деле знаете о вашем партнере. Психотерапевт рассказал, какой метод поможет вам быстро разобраться в ситуации.

Об этом консультант по вопросам брака и психотерапевт Джефф Гюнтер рассказал в своем блоге на TikTok.

Как объясняет эксперт, после шести месяцев отношений есть 12 ключевых тем, которые партнеры должны знать друг о друге. Именно эти факторы помогают поддержать тесную связь и построить счастливые и зрелые отношения.

Стоит отметить, что лекция Джеффа Гюнтера стала вирусной в сети и многие пары признались, что не могут дать ответы на все вопросы не только после полугода отношений, но даже и через два года.

12 вещей, которые вы должны знать о своем партнере

1. Что заставляет плакать или смеяться вашего партнера?

2. Чем он (она) увлекается?

3. Как на его (ее) взросление повлияла семья и самые близкие родственники?

4. Что его (ее) злит?

5. Есть ли у него (у нее) религиозные убеждения и как они влияют на жизненный выбор?

6. Что он (она) может назвать решающим моментом в жизни?

7. Что для вашего партнера самое важное?

8. Что для вашего партнера означает успех?

9. Какую поддержку нужно оказать партнеру, если он грустит или в стрессе?

10. Какими достижениями он (она) больше всего гордится?

11. Что может дать вдохновение и зарядить энергией партнера?

12. Как ваш партнер восстанавливает свое эмоциональное состояние?

Как объяснил психотерапевт, не стоит пытаться отгадать или нафантазировать ответ, если вы не знаете точно.

Лучше всего – обсудить неясности со своим партнером и заполнить пробелы.

Но, если вы знаете ответ хотя бы на 9 вопросов из 12 – у вас нет серьезных проблем в отношениях.