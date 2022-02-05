ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Задайте себе эти 12 вопросов после полугода отношений: вы будете удивлены!

Новина українською →
Суббота 05 февраля 2022 19:30
Задайте себе эти 12 вопросов после полугода отношений: вы будете удивлены! Фото: Какие вопросы нужно задать после полугода отношений (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Вы состоите в отношениях уже больше шести месяцев и до сих пор не можете понять, насколько у вас все серьезно и что вы на самом деле знаете о вашем партнере. Психотерапевт рассказал, какой метод поможет вам быстро разобраться в ситуации.

Об этом консультант по вопросам брака и психотерапевт Джефф Гюнтер рассказал в своем блоге на TikTok.

Как объясняет эксперт, после шести месяцев отношений есть 12 ключевых тем, которые партнеры должны знать друг о друге. Именно эти факторы помогают поддержать тесную связь и построить счастливые и зрелые отношения.

Стоит отметить, что лекция Джеффа Гюнтера стала вирусной в сети и многие пары признались, что не могут дать ответы на все вопросы не только после полугода отношений, но даже и через два года.

12 вещей, которые вы должны знать о своем партнере

1. Что заставляет плакать или смеяться вашего партнера?

2. Чем он (она) увлекается?

3. Как на его (ее) взросление повлияла семья и самые близкие родственники?

4. Что его (ее) злит?

5. Есть ли у него (у нее) религиозные убеждения и как они влияют на жизненный выбор?

6. Что он (она) может назвать решающим моментом в жизни?

7. Что для вашего партнера самое важное?

8. Что для вашего партнера означает успех?

9. Какую поддержку нужно оказать партнеру, если он грустит или в стрессе?

10. Какими достижениями он (она) больше всего гордится?

11. Что может дать вдохновение и зарядить энергией партнера?

12. Как ваш партнер восстанавливает свое эмоциональное состояние?

Как объяснил психотерапевт, не стоит пытаться отгадать или нафантазировать ответ, если вы не знаете точно.

Лучше всего – обсудить неясности со своим партнером и заполнить пробелы.

Но, если вы знаете ответ хотя бы на 9 вопросов из 12 – у вас нет серьезных проблем в отношениях.

@therapyjeff 12 things you should already know about your partner 6 months into a relationship. #therapy #relationshiptips #love #dating #relationshipadvice original sound - TherapyJeff

Напомним, ранее мы писали о том, что психолог назвал основные признаки готовности к новым отношениям и любви.

А также мы рассказывали о том, почему женщины выбирают нарциссов, эгоистов и женатых.

Читайте РБК-Украина в Google News
отношения
LITE
"Мое сердце не свободно": Руслан Сенечкин – о личной жизни, участии в "Холостяке" и скелетах в шкафу
"Мое сердце не свободно": Руслан Сенечкин – о личной жизни, участии в "Холостяке" и скелетах в шкафу