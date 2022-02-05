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Задайте собі ці 12 питань після півроку стосунків: ви будете здивовані!

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Субота 05 лютого 2022 19:30
Задайте собі ці 12 питань після півроку стосунків: ви будете здивовані! Фото: Які питання потрібно задати після півроку стосунків (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ви перебуваєте у стосунках вже більш як шість місяців і досі не можете зрозуміти, наскільки у вас все серйозно і що ви насправді знаєте про вашого партнера. Психотерапевт розповів, який метод допоможе вам швидко розібратися в ситуації.

Про це консультант з питань шлюбу і психотерапевт Джефф Гюнтер розповів у своєму блозі на TikTok.

Як пояснює експерт, після шести місяців відносин є 12 ключових тем, які партнери повинні знати один про одного. Саме ці фактори допомагають підтримати тісний зв'язок і побудувати щасливі та зрілі відносини.

Варто відзначити, що лекція Джеффа Гюнтера стала вірусною в мережі й багато пар зізналися, що не можуть дати відповіді на всі питання не тільки після пів року стосунків, але навіть і через два роки.

12 речей, які ви повинні знати про свого партнера

1. Що змушує плакати або сміятися вашого партнера?

2. Чим він (вона) захоплюється?

3. Як на його (її) дорослішання вплинула сім'я і найближчі родичі?

4. Що його (її) злить?

5. Чи є у нього (у неї) релігійні переконання і як вони впливають на життєвий вибір?

6. Що він (вона) може назвати вирішальним моментом у житті?

7. Що для вашого партнера найважливіше?

8. Що для вашого партнера означає успіх?

9. Яку підтримку потрібно надати партнеру, коли він сумує або в стресі?

10. Якими досягненнями він (вона) найбільше пишається?

11. Що може дати натхнення і зарядити енергією партнера?

12. Як ваш партнер відновлює свій емоційний стан?

Як пояснив психотерапевт, не варто намагатися відгадати або нафантазувати відповідь, якщо ви не знаєте точно.

Найкраще - обговорити неясності зі своїм партнером і заповнити прогалини.

Але, якщо ви знаєте відповідь хоча б на 9 питань з 12 – у вас немає серйозних проблем у стосунках.

@therapyjeff 12 things you should already know about your partner 6 months into a relationship. #therapy #relationshiptips #love #dating #relationshipadvice original sound - TherapyJeff

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психолог назвав основні ознаки готовності до нових стосунків і кохання.

А також ми розповідали про те, чому жінки вибирають нарцисів, егоїстів і одружених.

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