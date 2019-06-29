Зачем приехала? Опальная Лобода засветилась в Киеве (фото, видео)

Светлана Лобода прилетела в Киев и вместе с исполнителем Артуром Пирожковым спела на одной сцене. Об этом стало известно из видеоролика, который сама певица опубликовала у себя в Instagram.

Артистка спела на одной сцене с Артуром Пирожковым в Киеве. Певица ни в социальных сетях, ни в программе шоу никак не афишировала свое появление. Как рассказала сама Светлана Лобода, она прилетела в столицу в День Конституции Украины.

"В этот день мы были в ВАМИ. #Киев #ДеньКонституции", - написала певица в подписи к ролику.

Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (видео: instagram.com/lobodaofficial)

В сети по-разному отнеслись к появлению артистки в Киеве. Некоторые стали негодовать из-за того, что певица редко приезжает на родину:

Люди, опомнитесь. Лобода предала и продала Украину, когда сбежала в Московию… Хоть бы не позорилась с хэштегом День Конституции! В Украине ей делать нечего!

А почему вы не предупредили, что приедете??? Почему концерты в Украине не даете??? Вам не кажется, что это странно?

Было очень жарко!!!

Одесса заждалась уже!

А где это вы выступали?

Лучшие.

Это называется народная дипломатия!

Лобода в Киеве тайно дала концерт с Артуром Пирожковым - в сети скандал (скриншот: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее Лобода без лифчика блеснула грудью.

До этого Лобода подогрела слухи о романе с российской звездой страстным фото.