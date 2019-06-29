Навіщо приїхала? Опальна Лобода засвітилася в Києві (фото, відео)

Світлана Лобода не афішувала свій приїзд в Україну
Світлана Лобода прилетіла у Київ і разом з виконавцем Артуром Пірожковим заспівала на одній сцені. Про це стало відомо з відеоролика, який сама співачка опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
Артистка заспівала на одній сцені з Артуром Пірожковим в Києві. Співачка ані в соціальних мережах, ні в програмі шоу ніяк не афішувала свого поява. Як розповіла сама Світлана Лобода, вона прилетіла в столицю в День Конституції України.
"У цей день ми були в ВАМИ. #Київ #ДеньКонституции", - написала співачка у підписі до ролика.
Лобода в Києві таємно дала концерт з Артуром Пірожковим - в мережі скандал (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода в Києві таємно дала концерт з Артуром Пірожковим - в мережі скандал (відео: instagram.com/lobodaofficial)
В мережі по-різному поставилися до появи артистки в Києві. Деякі стали обурюватися через те, що співачка рідко приїздить на батьківщину:
Лобода в Києві таємно дала концерт з Артуром Пірожковим - в мережі скандал (скріншот: instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, що раніше Лобода без ліфчика блиснула грудьми.
До цього Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото.