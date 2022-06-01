"Зачем нас хотят убить?": Зеленская растрогала новым видео о детях

До войны дети играли с друзьями и радовались жизни. Однако, однажды на Украину напала Россия и все у них забрала.

"Учишься в школе, ходишь в спортивную секцию или на танцы, записываешь ролики для TikTok, волнуешься перед экзаменами, радуешься каникулам, играешь на пианино или в футбол, рисуешь, изучаешь робототехнику или программирование, любишь маму и папу, кота и собаку, ждешь дня рождения и лета, мечтаешь о братике или сестричке, просто мечтаешь", - написала Зеленская.

Первая леди отметила, что война изменила мечты маленьких украинцев, сделала их взрослыми. Если раньше кто-то хотел новую игрушку, то сейчас хочет наконец увидеть свою маму.

Также она подчеркнула, что украинские женщины рожали детей для мира, и теперь необходимо спасать их от войны.



"Когда падает первая бомба, ты не можешь в это поверить. "Зачем нас хотят убить?"- спрашиваешь у мамы в бомбоубежище. Мама плачет. Но самое страшное, когда она не отвечает. Сегодня - День защиты детей. И впервые эта защита - буквальный, с оружием в руках", - тронула Зеленская.

Вся Украина сейчас защищает свое государство, чтобы дети не видели бомбежек и не знали, что такое война.