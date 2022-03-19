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"В Украине за эти две недели появились братские могилы": Зеленская написала эмоциональное письмо

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 19:30
"В Украине за эти две недели появились братские могилы": Зеленская написала эмоциональное письмо Елена Зеленская (фото: president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Войналович

Елена Зеленская обратилась во Всемирный совет церквей с просьбой стать посредником в организации гуманитарных коридоров и содействовать в помощи украинцам, которые бегут от войны.

Текст откровенного и эмоционального письма появился на сайте президента Украины вечером 19 марта.

В письме Зеленская напомнила священникам всего мира, что в Украине сегодня уже более 100 погибших детей.

"Расстреляны на блокпостах вместе с родителями, посеченные обломками снарядов на родных дворах, заваленные обломками собственных домов, измученные из-за недоедания, обезвоживания и отсутствия медицинской помощи. Они лежат во временных захоронениях в своих дворах и в братских могилах. Вы должны знать, что в Украине за эти три недели появились братские могилы", - говорится в письме первой леди к исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей Иоанна Сауки.

Жена Владимира Зеленского признается, что "даже рука не поднимается писать такие слова в XXI веке, а глаза отказываются читать".

Также она добавила, что тысячи украинцев ищут родственников, которые не выходят на связь из Мариуполя, Сум, Ахтырки, Харькова, Бучи, Гостомеля, Ворзеля, Изюма, Волновахи. И эта неизвестность - самая страшная.

Учитывая то, что российские оккупанты регулярно срывают попытки украинской стороны устроить "дороги жизни", Зеленская призывает Всемирный совет церквей с его колоссальным авторитетом стать посредником в организации настоящих гуманитарных коридоров, а также "повлиять на организации, от которых это зависит, чтобы они также приступили к работе, а не наблюдали в стороне!"

Текст письма Зеленской во Всемирный совет церквей

&quot;В Украине за эти две недели появились братские могилы&quot;: Зеленская написала эмоциональное письмо

&quot;В Украине за эти две недели появились братские могилы&quot;: Зеленская написала эмоциональное письмо

&quot;В Украине за эти две недели появились братские могилы&quot;: Зеленская написала эмоциональное письмо

&quot;В Украине за эти две недели появились братские могилы&quot;: Зеленская написала эмоциональное письмо

&quot;В Украине за эти две недели появились братские могилы&quot;: Зеленская написала эмоциональное письмо

Напомним, на днях в Киеве мать спасла ребенка, закрыв ее своим телом от обстрелов.

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Елена Зеленская
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