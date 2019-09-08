Зачем двухспальная кровать? Сеть возмущена условиями Зайцевой в колонии

Пользователи сети негодуют по поводу условий в которых проживает Зайцева
Алена Зайцева, осужденная за совершение смертельного ДТП в Харькове на 10 лет лишения свободы, находится в колонии с облегченными условиями содержания. Фотографии комнаты Зайцевой опубликовал юрист Дмитрий Марцонь на своей странице в Facebook.
Пользователей сети возмутило то, что у Зайцевой стоит двухспальная кровать. Кроме того, многие отметили, что в Покровском исправительном центре №79 вообще очень хорошие условия и что такой ремонт есть не у каждой украинской семьи.
Колония Зайцевой (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)
На фото можно увидеть двуспальную кровать, телевизор, хорошую кухню, ванную, туалет и другие комнаты с ремонтом.
Вот что пишут пользователи по этому поводу.
Напомним, что адвокат Зайцевой просил изменить приговор на условное наказание.
Ранее сообщалось о том, что дело Зайцевой разваливается. Потерпевшие боятся, что Зайцева и Дронов скоро окажутся на свободе.