Зачем двухспальная кровать? Сеть возмущена условиями Зайцевой в колонии

Алена Зайцева, осужденная за совершение смертельного ДТП в Харькове на 10 лет лишения свободы, находится в колонии с облегченными условиями содержания. Фотографии комнаты Зайцевой опубликовал юрист Дмитрий Марцонь на своей странице в Facebook.

Пользователей сети возмутило то, что у Зайцевой стоит двухспальная кровать. Кроме того, многие отметили, что в Покровском исправительном центре №79 вообще очень хорошие условия и что такой ремонт есть не у каждой украинской семьи.

Колония Зайцевой (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)

На фото можно увидеть двуспальную кровать, телевизор, хорошую кухню, ванную, туалет и другие комнаты с ремонтом.

Вот что пишут пользователи по этому поводу.

Ничего себе тюрьма, прям как дома;

У нас пол страны так жить мечтают, как они сидят!

30 процентов семей не имеют такого ремонта!!!

Никто не против, что заключённые должны содержаться в человеческих условиях. Но не укладывается в голове, почему условия содержания заключенных (т е. преступников) лучше, чем условия для детей в школах, спортивных секциях, условия в медицинских учреждениях и т.д. для не преступников?

А зачем им там двуспальные кровати?

На фото гостиничный номер при колонии (специальное помещение для длительных, 1-3 суток, свиданий близких родственников и осужденных) и кстати за проживание в нем родственники должны заплатить по цене хорошего отеля на свободе... Именно поэтому и двуспальная кровать, и не плохая мебельная стенка, и телевизор;

Интересно, а на двуспальных кроватях кто отбывает наказание?

Какие школы и больницы... тут дома у большинства нет таких условий.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что адвокат Зайцевой просил изменить приговор на условное наказание.

Ранее сообщалось о том, что дело Зайцевой разваливается. Потерпевшие боятся, что Зайцева и Дронов скоро окажутся на свободе.