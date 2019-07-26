Забули закрити купе: у поїзді Укрзалізниці мати з сином влипли в страшну історію

Фото: Ілюстративне фото (facebook.com/dpuzshk)

Пасажири до сім'ї в купе не підсідали

Укрзалізниця знову потрапила в скандал. У поїзді Суми-Одеса поїздка до моря для сім'ї закінчилася дуже неприємно. Мати з сином обікрали в купейному вагоні. Жінка з дитиною їхала відпочивати, в купе вночі ніхто з пасажирів не підсідав. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

Крадіжка сталася пізно ввечері. Жінка з сином забули закрити купе.

Таким чином родина втратила телефон, кредитні картки, готівки на 1500 гривень.

"Як доїхати до Одеси з пригодами ... Потяг Суми-Одеса. Обкрадена сім'я, на під'їзді до Києва. Жінка і 8-річний син їхали удвох в купе на відпочинок з Сум. Інші пасажири не підсідали. Забули закрити купе. У проміжку від 22:15 до 23:00 заснули, прокинулися з обчищеними речами: 1500 грн готівки, телефон, кредитні картки (вже заблокували)", - повідомив Андріюк. Скріншот поста (facebook.com/An

driyak)

У коментарях користувачі мережі пишуть, що потяги давно варто було б оснастити відеокамерами, а замки в купе легко відкриваються.

Коли в 90-х часто доводилося користуватися поїздами, зробив невеликий тросик із засувкою, яку накидав на ручку дверей і драбинку на другу полицю, коли всі лягали спати. Були спроби відкрити і навіть перекусити тросик, але тросик витримував. Замки на дверях купе і засувки відкриваються, навіть мною, за 20-30 секунд.

Давно можна було оснастити вагони камерами. Але якщо подивитися на ціну по якій УЗ купила склянки для чаю, то у випадку з камерами, кожен вагон буде по грошах як кіностудія в Голлівуді.

Мені одному здається, що начальниця поїзда у справі?

Скріншот коментарів (facebook.com/Andriyak)

Як ми раніше писали, Укрзалізниця провела чергові тендери на придбання сувенірної продукції, а точніше – на придбання подарункових наборів посуду на одну і дві персони за божевільною ціною. Про це пише видання "Позиція".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця вирішила підзаробити на безкоштовному сервісі.