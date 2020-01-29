Если вы забыли паспорт: украинским водителям приготовили приятный сюрприз

В Украине гражданам разрешили использовать электронные права для путешествий внутри страны поездом или самолетом. Теперь, если вы забыли паспорт, но у вас с собой есть электронное удостоверение водителя в мобильном приложении "Дія", вам без труда продадут железнодорожный билет или зарегистрируют на рейс.

Такое нововведение будет работать в экспериментальном режиме для удобства пассажиров. Об этом 29 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд - больше не проблема", - сказал Гончарук.

Теперь для пассажира главное не забіть с собой в путешествие не только паспорт, но и смартфон.

Отмечается, что официально мобильное приложение "Дія" заработает с 30 января 2020 года. Также в правительстве не исключают, что вскоре документом для путешествия внутри страны будет и электронный паспорт.

Также стало известно, что водители смогут оплачивать штрафы и за нарушение правил дорожного движения и проверять их наличие в приложении "ДіЯ". Данный сервис готовится как дополнение к цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту и полису ОСАГО. Кроме того, ожидается, что в приложении появится возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт.