Не забувайте про ці поверхні! Чому треба мити стіни і як це робити

Миття стін зазвичай не є пріоритетною справою в прибирання, а то й зовсім не потрібне, якщо стіни вкриті шпалерами. Та в деяких випадках., коли стіни вкриті плиткою чи фарбою, чистити їх все ж доводиться.

Про те, як мити стіни з різного матеріалу і чому це слід робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому варто мити стіни

З часом на будь-яких поверхнях осідає пил, а якщо стіни не вкриті шпалерами, на них можна помітити відбитки пальців, чи плями жиру після приготування. Втім, плями від випадково розлитих напоїв можуть залишатися й на шпалерах.

Крім цього, стіни в ванних кімнатах, які зазвичай покривають плиткою, нерідко набувають незвичного "малюнка" - від патьоків жорсткої води і нальоту від мила.

Звісно, навряд гості будуть уважно розглядати кожен міліметр стін, проте час від часу ці поверхні також потребують догляду.

Як мити стіни в оселі

Метод очищення стін залежить від матеріалу, яким вони вкриті. Та в усіх миття не означає виливати воду на поверхню - це радше легке протирання ледь вологою губкою.

Мити стіни слід при досить високій температурі в приміщенні - поверхні мають висохнути якнайшвидше. Також перед тим, як розпочинати миття стін, рекомендують зробити наступне:

зніміть настінний декор - картини, фото тощо - і, за можливістю, відсуньте меблі від стін;

покладіть на підлогу та меблі поруч рушники або ганчірки, щоб захистити їх від води;

протріть стіни від пилу, використовуючи м'яку губку чи пилосос з насадкою.

Після цього, залежно від оздоблення стін, можна вибирати методи очищення. Мити стіни необхідно від верхнього краю до нижнього, рухаючись колами.

Чим мити стіни

Для того, щоб ретельно помити стіни, не пошкодивши поверхню, потрібно правильно підібрати засіб для миття, зважаючи те, яким матеріалом стіни фарбовані:

масляна фарба : негаряча вода з невеликою кількістю мийного засобу чи спирту;

: негаряча вода з невеликою кількістю мийного засобу чи спирту; акрилова фарба : розчин мила чи слаболужного засобу з теплою водою;

: розчин мила чи слаболужного засобу з теплою водою; алкідна фарба : розчин мила чи слаболужного засобу з теплою водою;

: розчин мила чи слаболужного засобу з теплою водою; водоемульсійна фарба : негаряча вода з невеликою кількістю соди чи мийного засобу для посуду;

: негаряча вода з невеликою кількістю соди чи мийного засобу для посуду; силіконова фарба: тепла вода з додаванням мийного засобу чи спеціального очисника для силікону.

Як мити стіни (ілюстративне фото: Freepik)

Розчин з теплої води та мийним засобом - як-от декілька крапель рідини для миття посуду, розведеного в 3 л води - є універсальним, проте і його необхідно перевірити на невеликій ділянці, витиснувши рідину зі зволоженої губки.

Як мити матові стіни

Плями, патьоки та бруд на таких поверхнях потрібно швидко видаляти, інакше можуть залишитися патьоки.

Матова фарба, а також покриття під яєчну шкаралупу або сатин потребують більш дбайливого ставлення, ніж інші покриття, тому не слід використовувати агресивні засоби - концентровану рідину або абразивні губки.

Краще обрати м'який мийний засіб, розведений у воді, і м'яку щітку або губку, щоб випадково не видалити фарбу разом із брудом. Крім цього, спочатку легенько протріть невелику ділянку, щоб побачити, як стіни реагують на мийний розчин.

Як мити глянцеві стіни

Глянцеві та напівглянцеві покриття легше чистити, але вони все одно схильні до подряпин. Тому мити їх слід обережно, змочивши м'яку губку у розведеній з водою рідині для миття посуду.

Як мити стіни з латексною фарбою

Латексні фарби зазвичай робляться на водній основі - це означає, що від надто жвавого протирання покриття може зникнути. Тому протирати їх слід особливо обережно.

Як мити стіни з олійною фарбою

Олійні фарби для стін (або ж масляні) досить стійкі, проте чутливі до абразивних матеріалів. Тому мити їх неодмінно треба м'якою губкою або ледь вологою ганчіркою.

Як мити стіни зі шпалерами

Шпалери - достатньо популярний варіант оздоблення стін завдяки різноманіттю текстур та візерунків.

Хоча сучасний матеріал зазвичай більш стійкі до вологи, а деякі види взагалі розробленні для миття, важливо не розмочувати поверхню і дотримуватися рекомендацій виробника.

До того ж так звані рідкі шпалери мають іншу технологію очищення - зазвичай, миття їм не потрібне, а забруднені ділянки розмочуються і замінюються на нові.