Не забывайте об этих поверхностях! Почему нужно мыть стены и как это делать

Мытье стен обычно не является приоритетным делом в уборке, а то и вовсе не нужно, если стены покрыты обоями. Но в некоторых случаях, когда стены покрыты плиткой или краской, чистить их все же приходится.

О том, как мыть стены из разного материала и почему это следует делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему стоит мыть стены

Со временем на любых поверхностях оседает пыль, а если стены не покрыты обоями, на них можно заметить отпечатки пальцев или пятна жира после приготовления. Впрочем, пятна от случайно разлитых напитков могут оставаться и на обоях.

Кроме этого, стены в ванных комнатах, которые обычно покрывают плиткой, нередко приобретают необычную "рисунка" - от потеков жесткой воды и налета от мыла.

Конечно, вряд ли гости будут внимательно рассматривать каждый миллиметр стен, однако время от времени эти поверхности также нуждаются в уходе.

Как мыть стены в доме

Метод очистки стен зависит от материала, которым они покрыты. Но у всех мытье не значит выливать воду на поверхность - это скорее легкое протирание едва влажной губкой.

Мыть стены следует при достаточно высокой температуре в помещении - поверхности должны высохнуть как можно быстрее. Также перед тем, как приступать к мытью стен, рекомендуют сделать следующее:

снимите настенный декор - картины, фото и т.п. - и, по возможности, отодвиньте мебель от стен;

положите на пол и мебель рядом полотенца или тряпки, чтобы защитить их от воды;

протрите стены от пыли, используя мягкую губку или пылесос с насадкой.

После этого в зависимости от отделки стен можно выбирать методы очистки. Мыть стены необходимо от верхнего края к нижнему, двигаясь кругами.

Чем мыть стены

Для того чтобы тщательно помыть стены, не повредив поверхность, нужно правильно подобрать моющее средство, учитывая то, каким материалом стены крашены:

масляная краска : негорячая вода с небольшим количеством моющего средства или спирта;

: негорячая вода с небольшим количеством моющего средства или спирта; акриловая краска : раствор мыла или слабощелочного средства с теплой водой;

: раствор мыла или слабощелочного средства с теплой водой; алкидная краска : раствор мыла или слабощелочного средства с теплой водой;

: раствор мыла или слабощелочного средства с теплой водой; водоэмульсионная краска : негорячая вода с небольшим количеством соды или моющего средства для посуды;

: негорячая вода с небольшим количеством соды или моющего средства для посуды; силиконовая краска: теплая вода с добавлением моющего средства или специального очистителя для силикона.

Как мыть стены (иллюстративное фото: Freepik)

Раствор из теплой воды и моющим средством - например несколько капель жидкости для мытья посуды, разведенной в 3 л воды - является универсальным, однако и его необходимо проверить на небольшом участке, выжав жидкость из увлажненной губки.

Как мыть матовые стены

Пятна, подтеки и грязь на таких поверхностях нужно быстро удалять, иначе могут остаться подтеки.

Матовая краска, а также покрытие под яичную скорлупу или сатин нуждаются в более бережном отношении, чем другие покрытия, поэтому не следует использовать агрессивные средства - концентрированную жидкость или абразивные губки.

Лучше выбрать мягкое моющее средство, разведенное в воде, и мягкую щетку или губку, чтобы случайно не удалить краску вместе с грязью. Кроме этого, сначала легко протрите небольшой участок, чтобы увидеть, как стены реагируют на моющий раствор.

Как мыть глянцевые стены

Глянцевые и полуглянцевые покрытия легче чистить, но они все равно склонны к царапинам. Поэтому мыть их следует осторожно, смочив мягкую губку в разведенной с водой жидкости для мытья посуды.

Как мыть стены с латексной краской

Латексные краски обычно делаются на водной основе - это означает, что от слишком быстрого протирания покрытие может исчезнуть. Поэтому мягко протирайте их.

Как мыть стены с масляной краской

Масляные краски для стен (или масляные) достаточно устойчивы, однако чувствительны к абразивным материалам. Поэтому протирать их следует особенно осторожно.

Как мыть стены с обоями

Обои - достаточно популярный вариант отделки стен благодаря разнообразию текстур и узоров.

Хотя современный материал обычно более устойчив к влаге, а некоторые виды вообще разработаны для мытья, важно не размачивать поверхность и придерживаться рекомендаций производителя.

К тому же так называемые жидкие обои имеют другую технологию очистки - обычно мытье им не нужно, а загрязненные участки размачиваются и заменяются на новые.