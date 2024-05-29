Не забувайте про це при пранні: 5 порад, щоб одяг не сів

Чому одяг "сідає"

Усадка може статися на будь-якому етапі процесу прання. Пральна та сушильна машини мають температурний вплив на одяг, що призводить до деформації та усадки.

Як зазначає представниця компанії-виробника пральних машин Whirlpol, Морган ЛаЛонд, одяг може сідати з різних причин, але найчастіше через високу температуру.

Крім цього, волокна багатьох тканин, особливо делікатних або ж таких матеріалів, як бавовна, льон або вовна, можуть стягуватися разом при неправильному пранні - що призводить до усадки речей.

Як запобігти усадці одягу

Щоб одяг не стягувався, необхідно пам'ятати про декілька обов'язкових кроків.

Перевірте етикетку

Найважливішим кроком, щоб уникнути усадки одягу під час прання, є перевірка етикетки на ваших речах.

Етикетка містить інформацію про те, як слід прати та сушити одяг, зокрема, рекомендації щодо типу прання та матеріали, на які слід звернути увагу.

Поряд з інструкціями щодо циклів і температур, етикетка може також містити інформацію про те, чи схильний одяг до усадки.

На деяких предметах одягу на бирці може бути навіть зазначено, що вони "попередньо зменшені", що означає, що надалі усадка може бути меншою.

Крім того, якщо на етикетці вказано "тільки суха чистка", ваш одяг, ймовірно, взагалі не можна прати в пральній машині або використовувати сушарку після прання.

Ретельно обирайте цикл прання

Температура води та режим, який ви обираєте, мають вирішальне значення для розміру вашого одягу - і не лише.

Ретельно обирайте режим прання (ілюстрація: Freepik)

Щоб уникнути усадки, уникайте особливо гарячих і агресивних режимів. Для більшого захисту покладіть особливо делікатні речі в мішки для одягу, які можуть слугувати своєрідним бар'єром.

Загальною рекомендацією експертів є надання переваги холодним і делікатним режимам. Холодний цикл прання, за словами Морган ЛаЛонг - найкращий спосіб запобігти усадці.

Адже більшість тканин набагато більш схильні до усадки під впливом високих температур.

Використовуйте відповідні налаштування сушарки

Коли настає час перекласти одяг з пральної машини до сушарки, експерти зазначають, що застосовуються аналогічні правила щодо використання більш м'яких температур і циклів.

Налаштування сушіння в барабанному режимі або на повітрі - це найкращий варіант для того, щоб весь одяг пройшов через сушильну машину без змін.

Не пересушуйте одяг в сушарці чи на батареї

Фахівці попереджають, що пересушування також може спричинити усадку. Тому намагайтеся використовувати коротші інтервали.

Замість того, щоб ставити таймер або лишати одяг на батареї на декілька днів і сподіватися на краще, сушіть одяг меншу кількість часу при високій температурі.

Не пересушуйте одяг (ілюстрація: Freepik)

А після кожного коротшого циклу сушіння в пристрої перевіряйте рівень вологи, що залишився на одязі, і так доти, доки все не висохне.

Сушіть природним способом

Якщо сушарка спричиняла усадку одягу забагато разів, оберіть сушіння одягу на повітрі. Такий варіант - це природна альтернатива, що запобігає усадці, яка могла статися в сушарці.

Експерти наголошують, що речі все одно можуть "сісти", якщо їх неправильно випрати, проте сушіння на повітрі - найкращий і найбезпечніший метод.