Ось чому не треба прати при цих режимах пральної машини

Пральна машина - воістину геніальний винахід, який спростив життя людства. Але ми й досі не навчилися правильно користуватися помічницею, принаймні - розбиратися, які режими, коли використовувати, щоб речам не шкодити, так ще й воду й електроенергію економити.

Про те, як не варто користуватися "пралкою", пише Sante Plus.

Коли краще прати?

В час, коли в Україні діють відключення через обстріли російськими ракетами і дронами, варто з розумом користуватися пральною машиною, уникаючи пікових годин. Найкращий час: з 22 до 6 ранку.

Якщо у вас стоїть двозонний чи тризонний лічильник, ви ще й зможете заощадити, вмикаючи прання, коли вам рахуватиметься знижений "нічний тариф" (з 23 до 7).

Звісно, ви маєте подбати про те, що ваша машина була надійно встановлена, не гриміла і не торохтіла при віджимі. Особливо, коли у вас знизу є сусіди.

Які режими не варто використовувати

Багато хто використовує функції попереднього прання/замочування, навіть, якщо в тому нема особливої потреби. Такі опції потрібні для особливо брудної білизни, наприклад, робочих спецівок, кухонних рушників тощо.

А для буденного прання речей, які треба освіжити, попереднє прання не потрібне. По-перше, додатковий цикл зношує речі, по-друге, витрачає забагато води та електрики.

Навіщо потрібен економний режим?

Такий режим використовує нижчі температури прання та полоскання, тому для циклу потрібно менше енергії. Це також мінімізує кількість необхідної води,

Економічний режим ідеально підходить для вашої звичайної білизни. Але якщо у вас накопичилася сильно забруднена білизна, вам доведеться змінити програму, оскільки цих низьких температур буде недостатньо для видалення справді стійких плям. Тоді вам доведеться прати ще раз - що геть неощадливо.

Яка програма пральної машини споживає найменше: коротка чи довга?

Насправді найбільше споживають короткі програми. Ці програми потребують більше води та споживання енергії.для швидшого прання одягу.

Звичайно, ці типи програм дуже корисні, коли у вас мало часу і потрібно швидко випрати одяг, але якщо час є - запустіть звичайну програму..

Функція холодного прання

Холодне прання може заощадити понад 80% енергії, оскільки більша частина споживаної енергії фактично використовується для нагріву води.

Використовуйте його для делікатної і не надто забрудненої білизни.

Завантажуйте машину правильно

Не варто запускати цикл прання, якщо у вас забруднилися улюблені джинси. Якщо вже не думаєте про економію, то подумайте про шкоду довкіллю, яке отримує додатковий пральний порошок, злитий у ґрунтові води.

А от повне завантаження дозволяє уникнути марної витрати води та електроенергії. Фахівці рекомендують збирати стільки одягу, щоб заповнити повністю вашу пральну машину. Але без фанатизму - пхати зайве не треба.