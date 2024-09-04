Забуваєте вивчене? Ось способи, які допоможуть подолати "криву забування"

Як довго можна пам'ятати нову інформацію

Еббінгауз дійшов висновку, що швидкість, з якою ми щось забуваємо, залежить від таких факторів, як складність або значущість матеріалу, а також від того, наскільки ми втомилися або перебуваємо у стані стресу.

Тому немає однозначної відповіді на питання, скільки днів ви зберігатимете інформацію, якщо не думатимете про неї. Крім цього, порядок, у якому подається інформація, має велике значення

Отже, існує чимало чинників, які впливають на здібності до відновлення й утримування інформації в пам'яті. Хоча невідомо, як довго ви будете утримувати інформацію, є кілька методів, які допоможуть ефективніше і надовше запам'ятати новий матеріал.

Повторення матеріалу через певні проміжки часу

Перша стратегія, яку ви можете використати для кращого запам'ятовування інформації - повторення через певні проміжки часу. Це науково обґрунтована методика, яка допомагає учням засвоювати численні фрагменти інформації та зберігати їх у своїй пам'яті.

По суті, потрібно вивчити матеріал кілька разів, даючи собі час між кожним переглядом. Кількість часу, протягом якого ви не вивчаєте матеріал, значною мірою залежить від того, наскільки добре ви його пам'ятаєте.

Це означає, що чим довше ви переглядаєте матеріал, тим довшими мають бути проміжки між кожним переглядом.

Повторення матеріалу час від часу може допомогти подолати "криву забування" (ілюстративне фото: Freepik)

Наприклад, переглядати конспект складного заняття слід частіше, ніж конспект заняття, на якому ви дійсно засвоїли матеріал.

Замість того, щоб суб'єктивно вирішувати, чи запам'ятали ви інформацію і,чи потрібно її переглядати, спробуйте скористатися системою карток з питаннями за темою конспекту, яка допомагає планувати навчання на основі того, чи правильно ви відповіли.

Якщо ви відповіли правильно, вам не потрібно буде використовувати цю картку так часто надалі. Якщо ви вагаєтесь щодо використання старих методів, таких як написані від руки картки, не варто.

Записи від руки насправді допомагають краще запам'ятовувати інформацію, тому використання цієї системи може мати дві переваги - адже ви пригадуватимете відповідь і під час написання питання.

Зробити засвоєння матеріалу ефективним

Коли ви вивчаєте нову інформацію, використовуйте способи, які допоможуть вам зосередитися на матеріалі.

Навчальні ресурси рекомендують педагогам використовувати методи, які роблять уроки більш цікавими (ілюстративний матеріал, асоціації тощо), щоб допомогти дітям подолати криву забування. Але цю ідею можна застосовувати незалежно від того, на якому рівні навчання ви перебуваєте.

Ілюстративний матеріал краще засвоюється (ілюстративне фото: Freepik)

Інший з методів - це емпіричне навчання за Колбом, який передбачає наступну схему:

конкретне навчання - вивчення та практикування нового матеріалу, наприклад, використання умовного способу в мові;

рефлексивне спостереження - аналіз помилок;

абстрактна концептуалізація - розуміння принципу правила;

активне експериментування - застосуванні нового матеріалу на практиці.

Або використовуйте метод критичного мислення, такий як SQ3R, щоб відстежувати свій прогрес у вивченні теми. Повна назва цього, сформованого у 1946 році методу - "Survey, Question, Read, Recite, Review", тобто "Переглянути, Запитати, Прочитати, Переказати, Переглянути", що визначає послідовність кроків при навчанні.

Застосовуючи цей метод, вивчати новий матеріал слід таким чином:

швидко проглянути потрібний матеріал, звернувши увагу на заголовки та тези;

сформулювати питання щодо зауваженого, наприклад, "що означає цей термін", "про що може бути цей розділ", "з чим пов'язана ця інформація";

більш ретельно прочитати матеріал, щоб знайти відповіді;

переказати матеріал, використовуючи ключові фрази - це можна робити письмово або усно, залучаючи в процес родину або друзів;

за якийсь час ще раз відповісти на питання до теми.

Таким чином, ви залишатиметеся залученими в процес, шукаючи відповіді на свої запитання.

Для того, щоб краще засвоїти матеріал, можна створити питання для самоперевірки ( ілюстративне фото: Freepik)

Оскільки техніка також передбачає періодичний перегляд ваших нотаток, це добре поєднується з повторенням через певні проміжки часу і допоможе вам подолати криву забування.

Знову ж таки, спробуйте використовувати для цього блокнот, щоб отримати подвійну користь від рукописного запису та перегляду.