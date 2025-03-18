Забуваємо "дубайський" і готуємо "волохатий" шоколад: новий смаколик увірвався в тренди

Що вам знадобиться:

200 грамів шоколаду - білого або рожевого

30-40 грамів пішманіє - це турецька королівська халва

Як готувати "волохату" шоколадку

Шоколад покладіть у ємність та розтопіть його на водяній бані.

У силіконову форму залийте половину шоколаду та відправте у морозильну камеру до повного застигання.

"Волосся янгола" (пішманіє) викладайте на застиглий шоколад зверху. Розрівняйте.

Другу половину розтопленого шоколаду залийте зверху, на пішманіє. Але слідкуйте, щоб він не був дуже гарячим, оскільки пішманіє може розплавитися.

Готову шоколадку помістіть знову у холодильник - до повного застигання.

Все, тренд на "волохатий" шоколад виконано і ви вже можете посмакувати десертом, якій тільки набирає оберти популярності. Тим більш, що купити такі шоколадки в Україні ще не вийде - їх немає у магазинах.

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