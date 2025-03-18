Забываем "дубайский" и готовим "мохнатый" шоколад: новое лакомство ворвалось в тренды

Что вам понадобится:

200 граммов шоколада - белого или розового

30-40 граммов пишмание - это турецкая королевская халва

Как готовить "мохнатую" шоколадку

Шоколад положите в емкость и растопите его на водяной бане.

В силиконовую форму залейте половину шоколада и отправьте в морозильную камеру до полного застывания.

"Волосы ангела" (пишмание) выкладывайте на застывший шоколад сверху. Разровняйте.

Вторую половину растопленного шоколада залейте сверху, на пишмание. Но следите, чтобы он не был очень горячим, поскольку пишмание может расплавиться.

Готовую шоколадку поместите снова в холодильник - до полного застывания.

Все, тренд на "мохнатый" шоколад выполнен и вы уже можете насладиться десертом, которой только набирает обороты популярности. Тем более, что купить такие шоколадки в Украине еще не получится - их нет в магазинах.

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