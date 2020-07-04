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Забудьте все, что вы знали о питании: топ-5 главных продуктов для наращивания мышц

STYLERЖизнь    04.07.2020 - 14:55
Забудьте все, что вы знали о питании: топ-5 главных продуктов для наращивания мышц
Самые эффективные продукты для наращивания мышц (фото: canva.com)

Ученые определили, какие продукты наиболее эффективны в наращивании мышечной массы

Ученые, специализирующиеся на влиянии питания на организм человека, определили самые эффективные продукты для наращивания мышц. Некоторые питательные вещества, которые мы получаем вместе с продуктами питания, чрезвычайно важны для наращивания мышц. Диетологи вместе с учеными провели исследование влияния отдельных продуктов питания на рост мышц при условии одинаковых физических нагрузок.

Как сообщает издание Times Now, исследование проводилось с набором групп для сравнения эффективности 10 продуктов питания для наращивания мышц. Самые очевидные результаты дали следующие 5 продуктов:

  • Яйца. Вареные яйца - один из самых популярных продуктов среди тех, кто посещает тренажерный зал и является богатым источником белка. Ученые определили, что яичный белок имеет высокий показатель усваиваемости человеческим организмом.
  • Лосось. Лосось и другие жирные сорта рыбы содержат большое количество белка, жирных кислот омега-3 и витамина D. Они не только помогают нарастить мышцы, а и укрепить общее здоровье.
  • Куриная грудка. Куриное мясо богато не только на белок, а и витамином В12. Эти питательные вещества очень важны для физически активных людей. Витамин В12 гарантирует, что обмен жиров и углеводов в организме протекать нормально и это помогает набрать мышечную массу.
  • Соя. Соя — это один из самых богатых белками продуктов, который также содержит весомую долю фитоэстрогенов. Она также богата фосфором и железом.
  • Творог. Творог считается заменителем мяса для вегетарианцев с точки зрения вкусовых ощущений. Но с точки зрения питательной ценности он тоже способен заменить мясо. Он богат белком, витаминами и аминокислотами, которые помогают увеличить мышечную массу.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие продукты вызывают риск ожирения и других опасных заболеваний.

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Автор: Styler

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