Забудьте об окнах: 7 стильных идей, как еще можно использовать шторы

Шторы - это не только практичный способ закрыть окна, но и замечательный элемент декора, который способен изменить атмосферу в доме. Они помогают зонировать пространство, добавлять уюта и даже заменять некоторые классические элементы интерьера.

РБК-Украина (проект Styler) собрало семь нестандартных идей, как использовать шторы в интерьере, чтобы сделать жилье еще комфортнее и интереснее.

Альтернатива обоям

Если хочется оригинального акцента, вместо обоев можно использовать декоративные шторы. Например, на балконе или лоджии ткань с водостойким покрытием добавит уюта и защитит от солнца.

Выбирайте ткани с яркими узорами или фактурой, чтобы создать выразительный стиль. Такой вариант особенно подходит для арендованных квартир, ведь его легко изменить без ремонта.

Шторы для зонирования пространства

Открытая планировка квартиры выглядит современно, но иногда хочется больше приватности. Шторы помогут поделить комнату на функциональные зоны, например, отделить гостиную от столовой или спальню от рабочей зоны.

Используйте легкие ткани для визуальной легкости или плотные шторы для создания уюта. Это простое, но эффективное решение, которое можно адаптировать под любой стиль интерьера.

Шторы - отличная деталь для любой ниши (фото: Freepik.com)

Штора вместо двери

Если в интерьере нет дверей или они занимают слишком много места, их легко заменить шторами. Такой вариант хорошо подходит для гардеробных, кладовых или проходов между комнатами.

Плотная ткань обеспечит приватность, а легкие шторы сделают пространство более воздушным. Кроме того, можно выбрать цвет и текстуру, которые гармонично впишутся в общий стиль жилища.

Уютный уголок для сна

В маленькой квартире иногда сложно найти место для отдельной спальни, но шторы могут создать эффект мини-комнаты. Ими можно отделить диван или компактную кровать, превратив ее в уютный уголок.

Темные ткани помогут блокировать свет, а светлые сделают пространство более легким и воздушным. Это идеальное решение для тех, кто хочет уединения даже в небольшом помещении.

Романтический балдахин для кровати

Легкая полупрозрачная ткань вокруг кровати добавляет романтики и создает камерную атмосферу. Балдахин не только украшает спальню, но и защищает от сквозняков и яркого света.

Для классических интерьеров подойдут длинные волнистые занавески, а для современных - минималистичные конструкции. Если комната небольшая, можно использовать потолочные крепления для штор, чтобы не утяжелять пространство.

Шторы помогут сделать балдахин над кроватью (фото: Freepik.com)

Тайник для кухонного хранения

Если на кухне не хватает шкафчиков, небольшие шторы могут заменить дверцу под раковиной или открытые полки. Они скроют моющие средства и другие мелочи, а также добавят интерьеру тепла и домашнего уюта. Выбирайте ткани, которые легко стираются, чтобы сохранить чистоту. Этот метод особенно популярен в винтажных или прованских стилях интерьера.

Гардеробная за шторой

В небольших квартирах сложно найти место для полноценной гардеробной, но это можно исправить с помощью штор. Достаточно натянуть карниз вдоль стены и спрятать за ним полки с одеждой.

Такой вариант выглядит аккуратно, а ткань можно менять в соответствии с сезоном или настроением. Кроме того, это бюджетное решение, которое позволяет организовать хранение без значительных затрат.

Вас может заинтересовать