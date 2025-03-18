Забудьте об этом способе приготовления пищи: он может превратить продукты в яд
Многие люди привыкли использовать алюминиевую фольгу во время приготовления пищи. Она кажется удобной, ведь позволяет сохранить сочность блюд, защищает от пригорания и равномерно распределяет тепло.
Почему запекание еды в фольге может быть опасным для здоровья - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Почему фольга может быть вредной?
Алюминий - это токсичный металл, который в больших количествах негативно влияет на организм человека. Он входит в состав многих пищевых упаковок, кухонной посуды и лекарств, но его количество строго контролируется. Однако под воздействием высоких температур алюминий из фольги может попадать в пищу, а затем накапливаться в организме.
Особенно опасно использование фольги при запекании продуктов с кислотой или солью. Например, рыба с лимоном, мясо в маринаде, овощи с уксусом - все это провоцирует еще больший уровень высвобождения алюминия.
Последствия для здоровья после использования фольги
Накопление алюминия в организме может привести к серьезным заболеваниям, в частности:
- нарушение работы нервной системы (некоторые исследования связывают алюминий с болезнью Альцгеймера);
- проблемы с почками, поскольку алюминий токсично влияет на их работу;
- ухудшение состояния костей из-за вымывания кальция;
- негативное влияние на пищеварительную систему и обмен веществ.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), допустимая суточная доза алюминия для человека составляет не более 40 мг на килограмм веса. Однако люди, которые часто готовят в фольге, могут превышать эту норму в несколько раз.
Как минимизировать риски?
- Избегайте запекания пищи в фольге, особенно блюд с лимонным соком, уксусом, солью и специями.
- Используйте альтернативы - жаростойкую посуду, стеклянные и керамические формы, пергаментную бумагу.
- Если все же пользуетесь фольгой, следите, чтобы она не контактировала с горячими поверхностями напрямую.
- Не храните продукты в фольге долго, особенно горячие или кислые.
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В материале использованы такие источники - сайт ВОЗ, Instagram-страница диетолога mariya_prohealth и другие рекомендации диетологов.
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