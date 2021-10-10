Не забудьте перевести часы: когда переходим на зимнее время

Во сколько нужно переводить часы и куда

При переводе часов на зимнее время украинцам следует сдвинуть стрелки часов назад на один час. Сделать это в 2021-м нужно в ночь на 31 октября - с субботы на воскресенье - в 4 часа утра.

Таким образом следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.

Часто люди сдвигают стрелки на механических устройствах заранее, когда ложатся спать - чтобы утром не было сюрпризов от будильников и прочих недопониманий спросонья при взгляде на настенные часы.

Но вот на электронных девайсах и гаджетах такие переводы делать не стоит - на мобильниках и ноутбуках смена часов происходит сама, и вмешиваться в настройки не нужно.

Как переводы часов влияют на самочувствие и организм

Медики называют период смены сезонного времени неблагоприятным для здоровья. Особенно подвержены негативному влиянию такие категорий людей:

пожилые

дети

лица с хроническими заболеваниями сердца

имеющие заболевания нервной системы.

Добавим, что затем после смены времени некоторым не просто быстро адаптироваться: ведь сбиваются физиологические ритмы сна, может ухудшиться аппетит, возникнуть депрессивное состояние или хандра.

Также после перевода часов нередко возникают определенные путаницы и ошибки, по большей части связанные с назначенными встречами и транспортом.

Почему в Украине переводят время на зимнее и летнее

Периоды смены сезонного времени на территории нашей страны стали практиковать еще с 1981 года, при СССР, но после возобновления независимости государства история продолжается и поныне.

Главной причиной, по которой начали переводить часы с наступлением осени, была экономия электроэнергии, ведь при переходе на зимнее время световой день немного увеличивается. В современном мире ситуация изменилась, и в Украине несколько раз инициировали отказ от такой по сути не нужной традиции.

Крайний раз такая попытка была в начале 2021-го - тогда народные депутаты предлагали отменить переводы на зимнее/летнее и установить на территории страны единое время. Впрочем, Рада в итоге законопроект не приняла.